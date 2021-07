De fine må godt. Andre må ikke. Vi kan ikke udlægge det anderledes, når danske fans ikke må rejse til England og se landsholdet spille EM-semifinale onsdag, mens dem, der sidder på de dyreste pladser, gerne må.

Som Ekstra Bladet kan berette, er de sidstnævnte medlemmer af toppen af det europæiske og det internationale fodboldforbund – UEFA og FIFA. Det er dertil topfolk fra organisationer, der sponsorerer EM. Og det er ’højtstående repræsentanter’ fra de lande, som deltager i EM – eksempelvis toppolitikere. Herunder statsminister Mette Frederiksen, hvis hun dukker op. Lad os kalde det top-hyklerisk.

De britiske myndigheder har strenge indrejsekrav for de fodboldtilhængere, der betaler og skaber stemningen og fodboldglæden, men lægger samtidig en rød løber ud for folk med VIP-status og penge.

Vi skal heller ikke undlade at gøre opmærksom på, hvilken selvmodsigelse det vil være, hvis statsminister Mette Frederiksen, kulturminister Joy Mogensen eller andre socialdemokratiske ministre sidder på Wembley onsdag aften.

Regeringen har jo ikke ligefrem forsømt nogen lejlighed til at fremhæve Delta-variantens farlighed. Eller til at tale om ’fastholdelse af forsigtighedsprincippet’. Eller gælder det kun også kun andre og ikke de fine?

Vi har ikke set folk fra UEFA arbejde for at bringe danskere til London. Man har snarere indtryk af, at i dette toplag har de fine herrer under hele coronapandemien ikke set noget problem i, at ægte fodboldfans har været erstattet af dåselyd på tv. Det er alligevel i tv-rettigheder og sponsorer, pengene er.

Aner man ikke også her en skinmanøvre? Der skåltales jævnligt i UEFA om fodboldens samlende kraft og evne til at skabe mellemfolkelig lighed, men nu ser vi virkeligheden: At nogle er mere lige end andre. Hvis man kan udfærdige regler, der holder de fine fra at blive smittet eller smitte nogen, må det også kunne lade sig gøre at coronasikre alle andre.

Ekstra Bladet har spurgt, om der vil være repræsentanter fra kongehuset til stede på Wembley. Vi har endnu ikke fået svar. Men vi går med ovenstående taget i betragtning ud fra, at kongelige heller ikke vil være et problem. Blåt blod giver som bekendt immunitet i alle henseender. Samt retten til at være afsondret fra pøblen.