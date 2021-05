De forsvundne fuldmægtige

’Der må være nogen, der står til ansvar for det.’

Ordene er 51-årige Iben Larsens. Og vi forstår afmægtigheden: Hendes mor var blandt de 324 ældre, der døde med corona på et plejehjem i januar. Dengang lovede statsministeren og sundhedsministeren ellers flere gange, at plejepersonalet skulle kviktestes for at skærme de ældre fra pandemiens usynlige klør.

Ordene faldt, samtidig med at Sundhedsministeriet bag linjerne skrottede en konkret plan om to ugentlige kviktests. Det afslørede DR i denne uge.

Og så står vi der igen: Hvem har ansvaret for, at der blev sagt ét, men gjort noget andet?

I den anledning vil vi gerne give et resumé den sidste del af DR’s artikel:

Statsminister Mette Frederiksen ønsker ikke at stille op til interview om, hvorfor hun sagde, at det var besluttet at sende lyntests ud til plejehjemmene, efter at Sundhedsministeriet havde droppet planerne. Sundhedsminister Magnus Heunicke ønsker heller ikke at stille op til interview.

Både statsministeren og sundhedsministeren henviser spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup, der heller ikke vil stille op til interview, men i en mail skriver: – Jeg er uenig i kritikken.

Regeringen sender ansvaret videre til de myndigheder, der skulle udføre ordren. Men de påpeger omvendt, at de blev bremset af ministeriet.

Vi kan ikke afgøre, hvem der har ret.

Men vi kan konkludere, at vi fuldstændig ligesom Iben Larsen må kigge opgivende på et magtapparat, der er lige så god til at krybe ind i musehuller, når noget er gået galt, som det er til at folde sig ud som påfugle, når der er bal hos dronningen og privilegierne skal flashes.

Eksemplet er ikke enestående. Det samme gjorde sig gældende med den såkaldte 30-minutters regel, hvor folk skulle booke bord for at drikke en øl på en tom bodega.

En upopulær beslutning, som et væld af myndigheder i det såkaldte ’sektorpartnerskab’ havde fundet på. Men da Ekstra Bladet ringede rundt til hver enkelt myndighed, så var der ingen, der ville vedkende sig at have fået idéen.

Det er det ansvarsløse samfund i sin rene form. Og det er en hån mod befolkningen.