De hemmelige penge

EKSTRA BLADET HAR afsløret, hvem der er med i Socialdemokratiets hemmelige erhvervsklub.

VI TALER en klub, hvor medlemmerne officielt får adgang til at snakke med partiet. Uofficielt får de dog foretræde for regeringen, f.eks. finans- eller sågar statsministeren.

DEN HEMMELIGE adgang opnås ved at betale lige under 21.900 kr. til socialdemokraternes kasse. Et større beløb kræver, ifølge loven, at giveren offentliggøres.

OG DER ER tale om interessante navne. Blandt deltagerne på mødet, vi på EB er i besiddelse af en lydoptagelse fra, er André Rogaczewski, administrerende direktør i Netcompany, Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i Pensiondanmark, Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit, og politisk konsulent i Autobranchen Nicolai Fiil.

DET VIL SIGE, at eksempelvis direktøren for Netcompany, et selskab der er blevet styrtende rigt på statslige ordre for milliarder af kroner, kan betale sig til at mødes med landets finansminister. Hvis det var et andet land end vores eget, hvad ville vi så synes, den slags lugter af?

METODEN ER IKKE NY. Men den er mere udbredt end nogensinde før. Det myldrer med pengeind-samlingsklubber, hvor anonyme erhvervsfolk og ledere af interesseorganisationer møder landets toppolitikere, og der indsamles millioner til de mest indflydelsesrige partier i Danmark.

EKSTRA BLADET HAR tidligere afsløret, at man i Lars Løkke-æraen kunne få særlig adgang til Løkke ved at donere penge til Løkkefonden. Og det er ikke mere end et par år siden, det kom frem, at Venstres daværende politiske ordfører, Britt Bager, omgik loven om partistøtte ved at modtage fem portioner á 20.000 kr. fra den samme person gennem fem forskellige virksomheder.

ENHVER KAN SE, at dette er uholdbart. Ikke mindst i et demokrati, hvor der ofte skåltales om lighed for såvel rig som fattig. Enhver kan også se, at Mette Frederiksens instagram-fortælling om at være i makrelmads-højde og opvasker-vater med gennemsnitsdanmark krakelerer ved oplysningen om, at hun og den socialdemokratiske regering ganske enkelt er til salg – men er det bag lukkede døre.

I ET LAND hvor partierne i Folketinget det seneste årti løbende har bevilget sig selv mere og mere offentlig støtte, vælter private penge således også ind. De udmøntes typisk i konsulenter, spinfolk og vælgeranalyser. Det er i dag utænkeligt, at politikere rejser rundt i Danmark for at finde ud af, hvem danskerne er, og hvad de mener.

FOR EKSTRA BLADET er sagen ret simpel: I loven om partistøtte bør indskrives, at beløb over 500 kr. er med giverens navn. Vi kan ikke have, folk lister tildækkede rundt i magtens korridorer, bare fordi socialdemokraterne gerne vil have deres penge.