De kan jo vælge ham

Er Dansk Folkeparti egentlig klar over, hvor absurd det ser ud lige nu? Ikke bare Thulesen Dahls formandsfallit, men hele det godt kvarte århundrede DF-histories storhed og fald, der fredag 19. november 2021 syntes at have nået bunden?

Partiets EU-parlamentariker, Peter Kofod, vil udsætte det ekstraordinære årsmøde, der skal finde en ny DF-formand. ’Grundet mulige formandskandidaters retssager’, som Ritzau meddeler (læs: Morten Messerschmidt og Inger Støjberg, red.).

Mange DF’ere ønsker sig følgelig en ny formand for partiet, der kan vise sig at være lovovertræder. Jeg forestiller mig, at de inden afgørelsen vil have sig en god snak om, hvad der er værst: Fusk med EU-midler og dokumentfalsk eller på den anden side ulovlig ministerinstruks?

Måske ville det være en bedre idé at finde en tredje vej. For selve protesten er afgørende, hvis Dansk Folkeparti skal finde tilbage til sig selv. Som jeg flere gange har noteret, er DF partiet, der har sejret ad helvede til.

Partiets legitime protest mod særligt Socialdemokratiets og de radikales naive og blinde udlændingepolitik var så nødvendig, at både Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, ja, selv Radikale Venstre og SF i dag går ind for en stram udlændingepolitik. Den fornemmelse for folkelig protest mod parnas og påfuglepolitik, som Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl og kompagni tidligere havde, er forsvundet i en omfavnelse fra ikke mindst Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.

Ejerskabet er skyllet bort i en bølge af symbolpolitik, kagefejringer og fifleri med EU-penge. Og da Pernille Vermunds Nye Borgerlige sidste år kom og bemægtigede sig protestfaklen med en endnu strammere udlændingedagsorden, gled Thulesen Dahls blege åsyn ind i en skygge af sig selv. DF-lederen og hans parti mistede endeligt retten til at protestere mod de gamle og etablerede partier.

Nu var Dansk Folkeparti selv blevet sådan et parti. De havde chancen. De ville hellere have mere kage.

Kun en enkelt glød af oprigtig og oprindelig protest synes tilbage i Pia Kjærsgaards livsværk. Som en dissident står Martin Henriksen, udskammet af Kjærsgaard selv for at tale højt om ledelsessvigt. Han ligner som den eneste en oprindelig DF’er. Hvilket måske er det mest absurde ved at betragte det hele i disse for partiet så skæbnesvangre dage.

Personligt er jeg ligeglad. DF har overflødiggjort sig selv. Men de kan jo vælge Henriksen. Når der ikke synes nogen vej frem, kan de prøve at gå tilbage.