De 'luskede' ja-sigere

I DEN FORLØBNE uge skrev det radikale folketingsmedlem Anne Sophie Callesen på Twitter:

’Nu er journalist på @EkstraBladet ikke noget, jeg ellers drømmer om at være. Men i dag og frem til 1. juni ville det da være i særklasse træls. Tænk at være spændt for nej-vognen, hvis man ellers gik og troede, at man arbejdede for et frit og uafhængigt medie.’

MAN MÅ SPØRGE Callesen, om alle journalisterne på Berlingske, Politiken og Jyllands-Posten så er spændt for en ja-vogn. Eller er det kun journalister fra aviser, hvis lederartikler den radikale politiker er uenig i, der er ’spændt for en vogn’?

EKSTRA BLADETS nej-kampagne i forbindelse med afstemningen om at fjerne forsvarsforbeholdet blotlægger en temmelig ubehjælpsom ja-side.

FORLEDEN STOD jeg i en radiodebat med Venstres pæne Jan E. Jørgensen, der fornærmet anklagede Ekstra Bladet for simpelthen ikke at have opdaget krigen i Ukraine.

Jeg bad venstremanden forklare, hvad EU’s forsvarssamarbejde har med Ruslands overfald på Ukraine at gøre. Skal der stilles djøffere fra Berlaymont-bygningen i Bruxelles op ved den polske grænse, så de kan true Putin med en alvorlig MUS-samtale eller hvad?

DER VAR intet svar. Heller ikke til lytteren Ole fra Nyborg. Ole var faktisk modstander af samtlige Danmarks EU-forbehold, men ringede ind for at meddele, at han nu måtte stemme ’nej’. For ja-politikernes brug af krigen i Ukraine er for ’lusket’, mente han.

JA-SIDEN ser ud til at have vanskeligheder med at argumentere redeligt. Det bliver mest til noget med, at nej-sigerne er dumme. Særligt Ekstra Bladet. Vi må på Ekstra Bladet slet ikke sige, at vi foretrækker at bruge penge på Nato i stedet. Bruge dem på at betale de to procent af BNP til forsvaret, vi faktisk har lovet amerikanerne.

’EU og Nato er ikke hinandens modsætninger,’ lyder det. Nej, men så meget mere grund er der vel til at satse på Nato? Det er en udbredt myte blandt EU-entusiaster, at EU har skabt fred i Europa, selvom det indiskutabelt er Nato.

VI BEHØVER således ikke at argumentere for et ’nej’. Vi har allerede et ’nej’. Det er op til ’ja’ at forklare, hvorfor det nu skal laves om. ’Putin’ lyder den foreløbige forklaring. Javel så. Men hvem er det lige, Finland og Sverige i øjeblikket er ved at finde nummeret frem på, fordi deres aggressive nabo mod øst truer dem?

RADIKALE Anne Sophie Callesen burde sætte sig bedre ind i tingene. Et generelt ønske til radikale politikere, må vi sige. For vil Callesen en dag være journalist – på Ekstra Bladet eller en anden avis – skal hun oppe sig rent fagligt. Eksempelvis ved at kunne skelne mellem uafhængig journalistik og lederartikler.