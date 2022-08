De minister-liderlige

I UTALLIGE årtier har Radikale Venstre levet i den indbildning, at partiet er det politiske og moralske centrum på Christiansborg. Klogere, renere og bedre end alle andre. Selvopfattelsen er, at Danmark ikke kan fungere uden radikale ministre.

I VIRKELIGHEDEN er de radikale ved at marginalisere sig selv. Vi har tidligere på denne plads skrevet, at partiet er blevet et udkantsområde i dansk politik. Derfor er det ikke så mærkeligt, at vi nu ser desperate øvelser.

FØRST med udspillet for en måned siden, hvor partileder Sofie Carsten Nielsen stillede sig op på genbrugskassen med økologisk frugt og grønt fra Aarstiderne og proklamerede, at man vil vælte regeringen med et mistillidsvotum, hvis ikke Mette Frederiksen udskriver valg inden Folketingets åbning første tirsdag i oktober.

Da det ikke bragte nogen ud af fatning, fulgte de radikale op med et ganske særpræget tilbud. Når regeringen er væltet, og valget er overstået, vil de da gerne deltage i en ny regering med selvsamme Mette Frederiksen. Og gerne i en regering hen over midten.

DET FIK nærværende avis’ altid venlige og klartskuende kommentator Hans Engell til mildt at udbryde: Radikale forsøger at skyde sig frem til ministerposter. Partiets strategi er særpræget. På den ene side er de klar til at vælte Mette, men de også vil gerne i regering med hende efter valget. Tror man virkelig på, at den strategi giver et godt klima for en regeringsdannelse?

ET SPØRGSMÅL man nok skal være meget radikal for at kunne svare på. Men nu er den altså gal igen. Vi er nået til den tid på året, hvor der skal spilles ud med store politiske planer. De radikale har lavet en 2030-plan med et indhold, der på mange områder fjerner sig så langt som muligt fra det regeringsgrundlag, den nuværende regering bygger på, hvor R er støtteparti.

SOFIE CARSTEN Nielsen er således tilbage på kassen med frugt og grønt. Eller også svæver hun frit i luften. Partiet vil afskaffe efterlønnen og sænke skatten for de rigeste. ’Der skal skaffes mennesker til økonomien,’ udtalte Carsten Nielsen på partiets pressemøde i går! En ejendommelig udtalelse, men hele udspillet er et klart farvel til rød blok.

SÅDAN SER den radikale leder ikke situationen. Hun vil død og pine med i en regering hen over midten, hvor både Mette Frederiksen og et eller flere af de blå partier deltager. Det kommer aldrig til at ske. I virkeligheden bejler Sofie Carsten Nielsen til blå blok. Anderledes kan man ikke læse udspillet.

MEN DE radikales problem er, at partiets vælgere ikke ser sig som en del af den blå familie, hvor medlemmerne gerne overgår hinanden i forsøget på at finde på nye stramninger over for flygtninge og indvandrere.

DERFOR GENTAGER vi, at R er ved at marginalisere sig selv. Partiet ser ikke de voldsomme mangler i vores velfærdssystem.

Her kan blot nævnes de katastrofalt mange benamputationer, de urimelige ventetider på at blive udredt for demens, de rystende og umenneskelige forhold i psykiatrien og den almene mangel på læger, sygeplejersker, lærere og pædagoger.

Det er emner, alle partier bør forholde sig til. I stedet for at bruge tiden på regeringskonstellationer, som aldrig kan lade sig gøre.