De nedladende smagsdommere

Hold kæft, hvor er der stadig mange snobber i Danmark. Vi har lige kåret Årets Side 9- pige 2019 på Ekstra Bladet – en glad og opløftende begivenhed, hvor 20-årige Andjela fra København vandt foran Holly fra Odense og 40-årige Anne fra Målev.

Men uha nej, det må vi ikke glædes over. Der går ikke en måned, uden at en eller anden skal fortælle mig, at Side 9 er kvindeundertrykkende, mandschauvinistisk og gammeldags. Man får på det nærmeste indtrykket af, at Side 9 er en dansk aflægger af Harvey Weinsteins #metoo- skandale fra Hollywood.

Intet kunne dog være mere forkert. På Side 9 er danske kvinder samlet med det til fælles, at de kan lide at få taget flotte billeder af sig selv.

Side 9 er et spejl på det danske samfund. Pigerne er lige så almindelige eller lige så forskellige, som vi danskere er flest. Der er høje piger, lave piger, mørkhårede og lyshårede. Der er tatoverede piger og nogle uden. Piger, der kan lide at stå på en scene, og piger, for hvem det er en overvindelse at få taget billederne. Men de gør det, fordi det booster selvtilliden at se resultatet af en professionel fotografs arbejde.

Men i dagens Danmark, hvor enhver tilsyneladende er parat til at føle sig krænket over hvad som helst uden at have gjort sig den ulejlighed at spørge de påståede ofre, om de nu også føler sig som ofre, ja, så er Side 9 åbenbart et kvindeundertrykkende symbol.

Besserwisserne tror åbenbart ikke, at pigerne kan tænke selv. Hold kæft, hvor er det nedladende.

Disse besserwissere er som regel karakteriseret ved, at de lever afsondret fra virkeligheden i deres egne små, selvbekræftende bobler, og derfor er det måske ikke så mærkeligt, at de ikke forstår Side 9 og ophøjer sig selv til smagsdommere.

For hvordan skal man forstå mangfoldigheden, når man selv er indskrænket i sin tilgang til livet?

Her på Ekstra Bladet hylder vi mangfoldigheden og livets glade sider. Derfor elsker vi Side 9 og hylder de modige danske piger, der skider på alle de bedrevidende og nyder at vise sig selv frem på den allersmukkeste måde.