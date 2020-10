De radikale ødelægger sexisme-sagen

Der er ingen grund til at være overrasket over, at den nødvendige sexisme-debat nu risikerer at blive komplet afsporet, efter at den er eksploderet hos de radikale. De skinhellige er altid de værste.

Allerede for flere uger siden begyndte den radikale afsporing, da Samira Nawa bragte udenrigsminister Jeppe Kofods (S) 12 år gamle onenightstand med en elev ind i debatten. Han var pludselig ikke værdig til at være udenrigsminister.

Ingen radikale sagde fra, da Kofod blev udnævnt. Nu nikkede de helligt i flok, inklusive formanden Morten Østergaard. Men partiet har jo også med Jens Rohdes egne ord udviklet sig til et ‘feministisk bønnemøde’.

Således var intet fra fortiden i radikal selvforståelse for småt eller for gammelt til at blive udlagt som en seksuel krænkelse.



Morten Østergaard må have set skriften på væggen allerede dengang. Det var kun et spørgsmål om tid, før han ikke mere var politisk leder for de radikale. Jeg tror, at det er derfor, at Morten Østergaard opførte sig som en idiot i denne uge og løj og talte udenom. Blandt de reneste rene har han sikkert vidst, at det aldrig ville være muligt for ham at stå offentligt frem og sige undskyld for en hånd på låret og en festabe-kultur, som vi ikke kender detaljerne i og derefter få lov til at fortsætte som partiets leder.

Til at understøtte denne udlægning kan man bare se på, hvordan det gik Martin Lidegaards ambitioner om at blive de radikales frontfigur.Midt under debatten om en ny leder blev han pludselig beskyldt for også at være en liderbuk af partikammeraten Zenia Stampe. Han havde angiveligt danset for tæt med en kvinde år tilbage.

Ude omkring i Danmark sidder der uden tvivl mange magtmænd og bævrer i disse uger. De ved godt, de har været lumre og liderlige på en upassende måde, og frygter nu at blive afsløret.

Men hvis vi for alvor skal videre, så er det nu, at de liderlige mænd bør stå frem og sige undskyld. Første bølge var de modige kvinder – anden bølge, som for alvor kan gøre op med den forkerte kultur, er mændenes selverkendelse.

Morten Østergaard kunne være blevet et forbillede, hvis han havde insisteret på, at han skulle sige undskyld offentligt. I stedet har de radikale med deres nyfigne, selvretfærdige og hemmelige sladderkultur fået alle mændene til at krybe tilbage i hullerne og dermed forværret, hvad de ville udbedre.