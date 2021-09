De skal aldrig tilbage

ENDNU TO MEDLEMMER af den berygtede Levakovic-klan, brødrene Jimmi og Dollar, har nu fået byrettens ord for, at de udgør en så markant trussel og fare mod det danske samfund og den offentlige sikkerhed, at de skal udvises.

DET LYDER ALT SAMMEN såre fornuftigt. Problemet med dommen er imidlertid, at udvisningen er begrænset til ni år.

RETTEN I GLOSTRUP må åbenbart mene, at brødrene engang i fremtiden vil lægge deres dybt kriminelle beskæftigelse på hylden, så de er egnede til at begå sig i det danske samfund. Det skal man selvfølgelig have lov til at tro på – ligesom man kan tro på, at Jorden er flad.

DE TO BRØDRE SPILLER særdeles aktive roller i den kroatiske klan, som kaldes Danmarks mest kriminelle og forhærdede familie. Klanen har ikke bestilt andet end at røvrende, udnytte og terrorisere det samfund, der har stået parat med blandt andet børnepasning, gratis skolegang, sundhedsvæsen, sociale ydelse og tryghed.

KLANENS OVERHOVED, Gimi Levakovic, kom til Danmark for godt 50 år siden. Han har aldrig haft et arbejde. Hans forklaring? Det er samfundets skyld. Den mere nærliggende forklaring er, at han hellere har villet ernære sig ved kriminalitet sup-pleret med skatteyderbetalt kontanthjælp.

DEN DYBT ASOCIALE og samfundstruende adfærd er gået i arv. Sammenlagt har klanen til dato suget et uhyrligt tocifret millionbeløb ud af de sociale kasser. Medlemmerne har i årevis sendt politiet og retssystemet på fast overarbejde. Deres alenlange kriminelle synderegister dækker alt fra voldtægt og grov vold til bedrageri, tyveri og indbrud. Alene Jimmi Levakovic har tæt på 30 domme i bagagen.

FOR TO ÅR SIDEN slap samme Jimmi Levakovic for at blive udvist. Højesteret sagde nej med henvisning til, at han som far har en konventionsbestemt ret til et familieliv. I den seneste retssag, hvor Jimmi og Dollar har fået langvarige fængselsdomme for at udplyndre svagelige ældre i ly af corona-pandemien, har byretten altså vægtet hensynet til den offentlige sikkerhed højere, men kun idømt dem ni års udvisning.

FORHÅBENTLIG BESLUTTER anklagemyndigheden sig for at anke og stå fast på livsvarig udvisning, som tre andre klan-medlemmer allerede har fået. Der må være en grænse for, hvad samfundet skal finde sig i, når det konsekvent får en fuckfinger.