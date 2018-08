De skamløse

EFTER AT VÆRE blevet afsløret i at hvidvaske for mindst 53 milliarder kroner, satte Danske Bank en intern undersøgelse i gang. Hvortil alle rettænkende mennesker udbrød: Ha! Ja, muligvis endda: Ha ha!

Dette tager bestyrelsesformand i Danske Bank Ole Andersen nu fornærmeligt op.

’Mange medier har fastslået, at vi undersøger os selv. Vi undersøger ikke os selv. Det er et vigtigt punkt for mig at få slået fast’, siger Ole Andersen til Jyllands-Posten med henvisning til, at advokatfirmaet Bruun & Hjejle er købt ind til at forestå undersøgelsen.

JO, I UNDERSØGER JER selv, Ole. At indkøbe et firma, der ikke har andet end den stærkeste interesse i et godt forhold til Danske Bank – og tilmed er bankbestyrelsens eget advokatfirma – svarer til, at en brugsuddeler beder sin kommis om at undersøge, om uddeleren har forgrebet sig på varesortimentet.

Det er skamløst af Danske Banks bestyrelsesformand at tro, han kan bilde danskerne andet ind.

SKAMLØSHED HAR netop været Danske Banks tilgang til skandalen fra begyndelsen. Selv efter banken internt blev gjort opmærksom på hvidvaskningen, lod man eksempelvis svindlen fortsætte.

At hævde en samvittighedsfuld sandhedssøgning nu er opstået i ledelsen, er som at høre Stein Bagger udtrykke fortrydelse, men stadig ikke være villig til at oplyse, hvor de manglende millioner er blevet af.

I Danske Banks tilfælde er hykleriet tilmed kombineret med magtarrogance. Og det i en størrelsesorden, der næsten burde være strafbar i sig selv. Efter Danske Bank op til finanskrisen spekulerede sig selv til halvdøde, stod den først i køen til nødhjælp fra staten. Banken blev dermed reddet af danskerne.

DANSKE BANK HAR SÅ nu – hvilket bevidner indbildskheden – meddelt, at den vil stille profit fra hvidvask af de mange milliarder ’til rådighed for samfundsgavnlige tiltag’.

Det svarer til, at Hells Angels tilbyder at finansiere foreningen Hjælp voldsofre. Profitten på hvidvasken er forbryderpenge. Ergo skal de ikke gives til nogen eller til noget. De skal beslaglægges, og Danske Bank bør betale en gigantisk bøde oveni. Det ville være et ’samfundsgavnligt tiltag’.

ESTLANDS ANKLAGEMYNDIGHED annoncerede ironisk nok en strafferetlig undersøgelse mod Danske Bank samme dag, som bestyrelsesformand Ole Andersen hævdede, at Danske Bank selv kan udrede svindlen.

Danske myndigheder bør gøre alt for at finde et grundlag til at gøre det samme mod Danmarks største bank på vegne af danskerne. Ellers vinder skamløsheden.