De skinhelliges nedtur

ET INTERNT radikalt brev slår nu alarm om en syg kultur i partiets sekretariat og daglige ledelse.

OG VI ser igen de radikale køre deres sædvanlige, forkvaklede artilleri i stilling, når noget pinligt popper op.

MAN BENÆGTER, bagatelliserer, fortier, lyver, fjerner belastende udsagn, nægter at kommentere og lægger først og fremmest låg på med alle midler.

KORT sagt: Uærlig panik af værste skuffe.

NU ER det beskidt arbejdsgiver-opførsel i partiet ifølge brevet fra omkring ti tidligere ansatte. Det afslørede Ekstra Bladet i går.

REAKTIONERNE fra de ansvarlige går denne gang foreløbig fra ’det kan ikke passe’ til ’vi tager det meget alvorligt alligevel, fordi så storsindede er vi nemlig hos de radikale’. Samtidig skal det vist skinne igennem, at påstandene er helt enkeltstående oplevelser, der bestemt ikke er kendetegnende for det pragtfulde, hjertevarme miljø, der hersker hos de radikale ... Tilsvarende skønmalerier har tidligere vist sig at være løgn, så hvem tror på de nye.

UFATTELIGT at partiets ledelse bare padler videre i samme utroværdige rille. I forvejen står de som afpillede hanekyllinger efter partiets MeToo-skandaler, der bl.a. kostede partiets formand, Morten Østergaard, posten. Han er stadig ’syg’.

HANS mangeårige nære makker siden studietiden og i den senere karriere, sekretariatschefen Lars Beer Nielsen, er også fedtet ind i den nye sag. Beer havde i forvejen en pinlig rolle i håndteringen af de mange sexkrænkelser. Bl.a. fremgik det af en rapport, at Beer og Morten Østergaard på skift gav hinanden påtaler.

DA den nådesløse redegørelse fra Kvinfo om mange års sexkrænkelser, voldtægter og dickpics osv. kom i marts, censurerede ledelsen pinlige passager ud. Som sædvanligt med en skinhellig bortforklaring om, at det skete for at beskytte de krænkede kvinder. De blev for genkendelige. Hvem var det lige, der blev for genkendelig, spørger man sig selv?

SOFIE Carsten Nielsens autoritet hænger i efterhånden i laser. Hun er for indsyltet i det fordækte, skinhellige coverup og hykleri.