De smadrer sporten

HAN ER blot 24 år og er allerede en gang blevet handlet for mere end en milliard kroner. Kylian Mbappé er verdens bedste fodboldspiller og har sin daglige gang i den franske storklub PSG, som er ejet af Qatar. Men Mbappé vil ikke længere spille i PSG, og da han kun har et år tilbage af sin kontrakt, vil klubben gerne sælge ham nu så dyrt som muligt.

Og sørme om ikke den saudiarabiske klub Al-Hilal har tilbudt at købe Mbappé for 2,2 milliarder kroner, hvilket i givet fald vil blive den største handel i fodboldens historie. Ja, vi er langt ude på overdrevet, men det har sporten været længe, og der er intet, der tyder på, at det stopper foreløbigt.

FIFA, det internationale fodboldforbund, optræder i det her spil som en bovlam krikke. Der er ikke nogen form for regulering af det internationale spillermarked. Eller af opkøb af klubber for den sags skyld. Da Qatar med alle deres milliarder i 2011 købte PSG, blev magtbalancen i fransk klubfodbold endegyldigt smadret. Der er PSG og så alle de andre klubber. Ligaen er blevet uinteressant.

Nu har Saudi-Arabien overtaget scenen. Saudierne vil skabe den næstbedste nationale liga i verden efter den engelske Premier League. I denne sommer har saudiske klubber købt spillere fra de store europæiske ligaer for milliarder af kroner. Penge spiller ingen rolle.

BAG DEN store saudiske sportssatsning finder vi den statslige investeringsfond PIF, som styres af Saudi-Arabiens reelle hersker, kronprins Mohammed bin Salman. PIF opererer ikke med milliarder, men med billioner. En billion kroner er 1000 milliarder - et ettal og 12 nuller - og i Saudi-Arabiens nationale strategiplan, Vision 2030, står der på side 47, at målet er, at PIF's pengekasse skal vokse til at indeholde, hvad der svarer til 12 billioner kroner.

Da PIF også ejer de største klubber i den nationale liga, er der rigeligt råd til at købe Mbappé. Spørgsmålet er blot, om den franske fodboldkunstner har lyst til at spille i den saudiarabiske liga, selvom han lokkes med en årsløn på adskillige milliarder kroner. Mbappé vil gerne til Real Madrid, men selv den spanske storklub kan næppe købe ham fri af PSG.

VI KAN vælge at kalde Saudi-Arabiens fremfærd for sportswashing. Men dybest set er de hamrende ligeglade med, hvad vi mener om deres menneskesyn, brud på menneskerettigheder og deres halshugninger og drab på modstandere af regimet.

De ser, at de fleste kan købes, og når det kommer til international idræt, er der ingen instanser, der formår at kontrollere markedet. Det burde være organisationer som IOC, FIFA og UEFA, der styrede udviklingen. Det er det ikke. Det gør rige sheiker i Mellemøsten.

SAUDI-ARABIEN har allerede købt golfsporten, og Mohammed bin Salman og hans købmænd i PIF har også udvist interesse for at købe international tennis og Formel 1.

Kronprins Salmans mål er at gøre sit land til et internationalt sportsmekka, og den dag vi sidder foran tv-skærmen og ser de største stjerner deltage i Vinter-OL, fodbold, håndbold, golf, boksning, motorsport, tennis og e-sport i Saudi-Arabien, begynder billionerne at trille den anden vej.