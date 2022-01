De største helte

HOVEDPARTEN AF REGERINGENS spindoktorer har for nylig fået klækkelige bonusser for at have ’ydet en indsats’ de seneste par coronaplagede år. 70-75.000 kroner, for at være præcis. Honning-hjerteligt tillykke med det.

DET BLÆSER desværre i vinden, hvad den ydede indsats konkret består i. Men mon ikke den daglige møje med at fortælle befolkningen, at regeringen har truffet alle de rigtige beslutninger i den rigtige rækkefølge under epidemien, har spillet en rolle for den kontante erkendtlighed.

DET HAR uden tvivl krævet knofedt. Og arbejdet er da også ganske veludført. De fleste vælgere har i hvert fald købt ind på en fortælling om, at regeringen har frelst os fra ’svenske tilstande’, fordi den tog affære, mens myndighederne fumlede rundt med deres fodslæbende proportionalitets-princip om, at man skal huske at tænke på befolkningens generelle trivsel, mens man holder corona stangen.

ALLIGEVEL SKURER det gevaldigt i ørerne, at regeringens vellønnede rådgivere bliver honoreret særskilt for at passe deres job.

Det sender det, der i de kredse hedder ’et dårligt signal’, hvilket man normalt er hunderæd for.

For alle danskere har ’ydet en indsats’ under epidemien: de ansatte i supermarkederne, på hotellerne, på kontorerne. På fabrikkerne, i butikkerne, i rengøringen og på plejecentrene. Og ikke mindst har elever og børn ’ydet en indsats’.

ALLE HAR vi under de mest skøre forhold forsøgt at få hverdagen til at hænge sammen med overarbejde, underbemanding, hjemmeskole, selvisolering og testkøer. Og det har vi selvfølgelig gjort uden at få en bøjet femøre ekstra for det.

MISFORSTÅ OS IKKE. Vi kræver ingenlunde en ekstra månedsløn til alle, bare fordi regeringens toprådgivere får det. Men det falder ud til den nævenyttige side at se at folk med laptops på skødet blive så rigeligt belønnet for at have passet deres pligter i svære tider.

DET ER I FORVEJEN mere end rigeligt at skulle lægge ører til fagbevægelsens jeremiader over, at lige præcis deres medlemmer lever livet farligt og har det slidsomt under en pandemi, der smitter alle lige meget. Alle danskere har efter bedste beskub passet deres arbejde og liv, og det er ikke mere ’heltemodigt’ eller bonusværdigt at være spindoktor og sygeplejerske end elektriker og sosu.