Sidste år brugte vi danskere intet mindre end 70 milliarder kroner i kontanter. For de penge kunne vi bygge tre nye Storebæltsbroer. Så man skulle tro, at bankerne var interesseret i at pleje de kunder, der bruger kontanter. Man skulle også tro, at regeringen tænkte, der er mange stemmer blandt kontantkunderne.

Men sådan er det ikke. I uskøn forening er bankerne og politikerne enige om, at danskere, der bruger kontanter, er gammeldags, bagstræberiske og på kanten af at være retarderede – og i hvert fald helt sikkert uønskede.

Hver dag får vi her på Ekstra Bladet to-tre henvendelser fra de uønskede. Typisk små erhvervsdrivende, der er blevet smidt ud af deres bank.

En af de uønskede er Mehmet, der driver Postpubben i Ballerup på Københavns Vestegn. Hans historie fortalte vi i går i Ekstra Bladet. I juni fik Mehmet et opkald fra Danske Bank, der bad ham finde en ny bank.



Mehmet, der driver Postpubben i Ballerup, er en af de uønskede danskere. Privatfoto

, det var ’telefonfis’, men fandt lynhurtigt ud af, at det var blodig alvor. Og uden en bank kan Mehmet ikke få den lovpligtige erhvervskonto, så hans kunder kan betale med MobilePay eller kreditkort. Nu er Mehmet tvunget til alene at modtage kontanter, og det er set med bankens øjne endnu værre. Ingen banker vil have ham som kunde.

Bankernes undskyldning er, at de er blevet bedt om at bekæmpe hvidvask. Som Niels Bang-Hansen fra Danske Banks Business Banking siger i en kommentar til Mehmets sag: ’Vi er forpligtede til at kunne dokumentere over for myndighederne, at vi forstår, hvordan vore kunder bruger banken og til hvilke formål.’

Det udsagn er i sig selv vanvittigt. Men vi må altså konkludere, at bankerne ikke forstår, at man kan købe en øl med kontanter. Det mest sandsynlige er dog, at bankerne ikke vil forstå det.

For alle de små erhvervsdrivende, der nu er i klemme, er der ingen hjælp at hente hos regeringen. Erhvervsminister Simon Kollerup forstår åbenbart heller ikke, at man stadig godt kan købe øl med kontanter. Han siger, han har været i ’dialog’ med bankerne.

Hold da op! Det skal nok gøre indtryk på Danske Banks direktionsgang, hvor de er vant til at sige ja til at hvidvaske forbryderpenge for milliarder, opkræve gæld i strid med reglerne for millioner og meget, meget mere.