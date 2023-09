De vil helst eje os alle

DET ER SKAMLØST. Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets politiske ordfører, giver arbejdende danskere skylden for, at velfærden er i fare, hvis de ønsker at arbejde mindre. Danmarks siddende regering mener åbenbart, at borgere med et rigtigt arbejde er soldater - eller sågar slaver - i konkurrencestatens hær.

’Det handler ikke om, at nogen er slaver. Det handler om, hvad der er ret og pligt i et velfærdssamfund,’ svarer ordføreren ganske vist på Jyllands-Postens ellers rimelige undren.

Men det er på tide, at regeringen i almindelighed og Socialdemokratiet i særdeleshed genbesøger begrebet ’ret og pligt i et velfærdssamfund’. Så lad os vende den om:

HVAD ER REGERINGENS, Socialdemokratiets og Rabjerg Madsens pligt som politikere? Hvad er det, de bilder sig ind at have ret til at kræve af os andre?

Vi – danskerne som sådan – har selv skabt landets høje velstandsniveau. Vi har ret til – individuelt - at anvende vores tilværelse, som vi vil.

Har tømreren sparet op til at rejse jorden rundt i to år, er det en ret helt uden pligt. Vil sygeplejersken på deltid for at få tid til børnene, er det også en ret uden pligt. Har lægen troligt gennem årtier betalt sin skat og måske lagt til side for tidligt at kunne nyde et otium, er det ret uden pligt.

Når vi har svaret samfundet sit i skat af vores arbejde, er resten af pengene vores – det samme er vores tid. Og vores liv.

POLITIKERNE HAR ikke ret til at komme rendende som selvretfærdige moralprædikanter med en underliggende, protestantisk tankegang, der skal formane os om, at det er syndigt at bevæge sig uden for hamsterhjulet. Og slet ikke politikere, hvoraf de færreste nogensinde har virket uden for Borgens mure.

Vi taler tilmed politikere, der har bygget verdens største offentlige sektor, som regeres af en herskende klasse, der har gjort den til sit eget formål i stedet for dem, den blev bygget til. Hvor milliarder spildes i et impotent forvaltningsvælde, der hele tiden øger sig selv i diverse varianter af projekt- og bureaukrati-ledelse.

SKAL 'RÅDERUMMET ØGES', og skal der skaffes arbejdskraft, så begynd med fyringer i de offentlige forvaltningslag. Helst mange. Tag et opgør med Djøf-vældet. Danmark har lige sat endnu en verdensrekord i antal bureaukrater pr. indbygger, viser en ny statistik.

Socialdemokraterne arbejder ikke længere for alle danskere. Det er alle danskere, der skal arbejde for Socialdemokratiet, lyder det med en degns skinhellighed fra Rabjerg Madsen. Hvad med om han og regeringspartierne kiggede kritisk på de mange midler, de allerede råder over?

Vi danskere bør ikke give flere penge eller mere tid til denne skamløshed. Ikke før folk som Christian Rabjerg Madsen fatter, at uviljen til at tage ordentligt fat er fuldt og helt på hans og regeringens side.