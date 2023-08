De vil være populære

DET VAR nødvendigt. Det var afgørende for landet, lød det. Det sagde de alle tre for otte måneder siden, både Mette Frederiksen, Lars Løkke og Jakob Ellemann:

’Der er brug for en bred regering hen over midten.'

SVM-regeringen med sit absolutte flertal blev således skabt, fordi Danmark råbte på en ledelse, der turde skabe nødvendige reformer og træffe upopulære beslutninger, fik vi alle at vide.

NU HAR DE tre så meddelt, at de drager på landsturné. ’I september kører en 12 meter lang bus afsted gennem Danmark,’ som Berlingske skriver som indledning på et interview med de tre politiske musketerer.

’Vi vil på landevejen. For selvfølgelig har vi et åbenlyst behov for at komme videre og at få foldet ud, hvad vi står for, ligesom vi har en kæmpe opgave i at komme på omgangshøjde med befolkningen,’ siger Lars Løkke i interviewet.

Annonce:

LAD OS oversætte. Det, Lars siger, er, at regeringen midt i en folketingsperiode drager på valgturné, fordi de ved godt, hvad de sagde, men nu er de tre simpelthen blevet for upopulære.

Så der er taget nye metoder i brug: En charmeoffensiv med tv-vært Anders Breinholt som show-vært for at komme på ’omgangshøjde’. Vi tænker, at idéen er opstået hos yngste-assistenten i spinhærens åbne kontorlandskab, hvorefter øverste spindoktor - klogere er denne ikke - har båret den frem som sin egen.

Det er selvfølgelig også sjældent, man har set en regering falde så drastisk på så kort tid i målingerne som SVM-regeringen. Som er den lige nu tildelt en helt modsatrettet plads i det folkelige kridthus i forhold til dannelsen i december. Man fornemmer hermed tilskyndelsen til - ja, måske ligefrem iveren efter - at gøre noget ved det.

Annonce:

MEN UNDSKYLD os, kære regering, var det ikke pointen med ’den brede regering hen over midten’? Denne regering, der kan tage 'upopulære beslutninger’ med sit flertal? At de netop er upopulære? Og er det for meget forlangt, at regeringen passer sit arbejde i stedet for at gøgle rundt i landet og gøre sig til?

Lars Løkke Rasmussen fremhæver i interviewet i Berlingske, at hans parti jo simpelthen er ’stiftet med det rationale, at der skal være en bred regering i dansk politik.’ Og manden, der for tiden har transformeret sig selv til at være ’udenrigsminister-Lars’, tilføjer kækt:

’Og jeg har ikke set noget de første otte måneder, der har fortalt mig, at det var en forkert analyse, vel?’

VI KAN VEL heraf udlede, at det ene gode, der kan komme ud af 'The Mette, Jakob & Lars Tour' rundt i nationen er, at Lars kan få sandheden serveret af danskerne selv.