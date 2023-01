Dejligt dollargrin

Her må gøres en undtagelse. Det er yderst sjældent, at vi fra Ekstra Bladets side takker Mette Frederiksen.

Men her skal statsministeren saftsuseme roses.

Tak, fordi du forgylder dine mange spindoktorer.

Det er godt, at du og regeringen nu hæver lønrammen, så de centrale spinkarle i stedet for 85 procent af en ministerløn nu får 90 procent, som Ekstra Bladet i denne uge kunne afsløre.

Det er fortræffeligt, at dine særlige rådgivere, som spindoktorerne lidt misvisende også kaldes, nu får op til 1.501.000 kroner i lønposen for at hviske ministeren i øret og bøje sandheden i regeringens favør.

Det er knippelfint, at den inflation, som almindelige mennesker bøvler med, ikke rammer din stabschef Martin Justesen, som har fået en lønstigning på ni procent på blot et år.

Det er glimrende, at din departementschef, Barbara Bertelsen, i fremtiden står til 'bonus', uanset hvor klodset eller brutalt hun bærer sig ad, fordi du har gennemført en 'omlægning af departementschefernes engangsvederlag til faste tillæg'.

Det er også prisværdigt, at spindoktorernes bonus fremover skal konverteres til en fast del af deres løn, så de ikke skal kæmpe for de ekstra lønkroner eller gøre sig fortjent til dem.

Det er også fjong, at der oven i pengepesten kommer en automatisk regulering af de statsansattes løn på 1,48 procent 1. april, så de holdes fri af de lønkampe og overenskomstforhandlinger, der venter til foråret.

Det er fremragende, at du, statsminister, har lukket i som en østers, der har fået et skvæt citron, og nægter at stille op til interview om din inflationssikrede spin-armé. Tak for det.

Nå denne ros er helt på sin plads, når denne tak er uomgængelig, ja, så skyldes det naturligvis, at du dermed glasklart udstiller regeringens rendyrkede hykleri.

Nu er dit bluf helt tydeligt for enhver; mens danskerne skal sige farvel til store bededag, kæmpe mod inflationen og de skyhøje energipriser, så forgyldes dine jakkesætklædte venner i korridorerne, de magtfulde kammerater, som ingen har stemt på.

Tak, fordi du så klart demonstrerer, at systemet er sygt.