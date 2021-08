Dem vi hader

I 2016 afsagde Tingretten i Oslo en dom, der vakte opstandelse. De norske dommere nåede overraskende for de fleste frem til, at massemorderen Anders Breivik faktisk havde ret i, at han var blevet krænket og udsat for umenneskelig behandling som følge af langvarig isolation i fængslet.

Min egen reaktion, da jeg hørte om dommen: Glæde og betryggelse. Ikke – og det er vel nødvendigt at understrege – fordi Anders Breiviks ve og vel på nogen måde ligger mig på sinde. Tværtimod. Selvfølgelig ikke. Breivik er et usselt menneske, der helt rimeligt er blevet dømt hårdt for sine ufatteligt grusomme misgerninger.

Når dommen fra Oslo efter min opfattelse var så god en nyhed, skyldtes det noget helt andet. Nemlig at den var det klarest tænkelige bevis på et retssystem, der forholder sig nøgternt til selv de værste udskud. Et retssystem, der er fuldstændig upåvirket af, hvad folk i al almindelighed måtte mene, og alene baserer sig på jura – ikke på følelser.

Eksemplet med Breivik dukkede op i min erindring, da jeg forleden oplevede de stærke reaktioner på Ekstra Bladets opsigtvækkende afsløring af, hvordan partileder Rasmus Paludan på skammelig – og formentlig også ulovlig – vis har ført sex-samtaler med mindreårige. Paludan er nu meldt til politiet, og mon ikke at hans politiske karriere stopper her?

Ser man på reaktionerne, er mekanismen den samme som i forhold til Breivik: Et ubændigt folkeligt had, som fører til krav om, at vi slækker på det helt grundlæggende princip om, at samfundet respekterer og beskytter alle – også dem, de fleste afskyr. Flere mener således, at det nu må være slut med, at Paludan får stillet livvagter til rådighed af myndighederne. Kogt ind til benet lyder argumentet: Manden er et gennemført dumt svin – hvorfor bruge penge på at passe på ham?

Det er bare en forkert vej at gå. Uanset hvor meget vi foragter Paludan, så har han lige så meget krav på beskyttelse som alle andre, der er truet på deres livlig førlighed. Ligesom Anders Breivik – uden sammenligning i øvrigt – skal behandles menneskeligt og værdigt, mens hans afsoner den rimeligvis lange straf for sin udåd.

Det er så uendeligt nemt at erklære sig enig i, at et retssamfund er godt. Det er straks vanskeligere, når principperne skal praktiseres i forhold til dem, vi ikke holder med, og som vi foragter. Det er dér, skåltalerne skal stå deres prøve. Og man må bare konstatere, at det ikke lykkes for godt. Man ser det tydeligt, når hele koret fra ’de rigtige meningers klub’ snor sig for at argumentere for, hvordan man alligevel kan gradbøje det ellers så ubøjelige.

Tag et helt tredje eksempel: Den aktuelle diskussion om, hvorvidt Morten Messerschmidt har fået en fair retssag. Især på Twitter har den kørt på de høje nagler. Det er slående, hvordan folk, der i andre sammenhænge priser sig af at være i stand til at forholde sig principielt og overordnet til en problemstilling, har de allerstørste problemer med at gøre det her. Kunne det mon være, fordi det mulige offer for en måske forudindtaget dommer her er én, som de ikke deler verdensbillede med?

Ekstra Bladet har været førende i at afsløre Messerschmidts krumspring. Vi synes egentlig også, at dommen ser rigtig ud. Men det udelukker ikke, at vi samtidig kan fokusere på, om han har fået en retssag, hvor der ikke kan sættes det mindste spørgsmål ved dommerens habilitet. Hvorfor er det egentlig så svært at forstå for alle Messerschmidts haters?

Messerschmidt er ikke Paludan. Paludan er ikke Breivik. Slet ikke. Lad os slå det helt fast. Men ét har de til fælles. Deres fjender formår ikke at holde hovedet koldt, når vores samfunds fineste principper skal stå deres prøve.