Den bratte opvågning

PUTIN HAR OM nogen samlet Nato. Alle er vågnet brat op til en ny morgen med Ruslands overfald på Ukraine. Alle alarmer blev udløst.

Og det er om noget dette, der bevises ved Nato-topmødet i Vilnius, Litauen, i disse dage. Det er muligt, regeringens nye forsvarsplan om 143 milliarder kroner til Forsvaret over de næste ti år af Mette Frederiksen og co. ses som en investering i hende som kommende leder af Nato.

Det er også muligt, hun på klodset vis mistede chancen ved at tale LGBTQ+-rettigheder under et møde i den amerikanske kongres, som den tyske avis Welt påstod tirsdag. Det er også muligt, at den netop væltede hollandske premierminister Mark Rutte nu er så vel klar som topfavorit til posten, som britiske Telegraph mener at vide.

DET ER DERTIL MULIGT, Tyrkiets Erdogan sent mandag aften nikkede Sverige ind i Nato, fordi han ikke har råd til andet. Det går tungt i Tyrkiet. Kassen er tom. Og Erdogan er afhængig af, at Vesten investerer i landet. Den tyrkiske leders første, upassende prangermanér ved svensk medlemskab midt i en Nato-fjendes overfald på Ukraine varede dermed ikke længere, end at Putin nu har et endnu stærkere Nato mod sig.

Det er ydermere åbenbart, at det kun kan gå for langsomt for Ukraines leder, Volodomyr Zelenskyj, med at komme med i alliancen, men at det ikke kommer til at ske lige nu, lyder det fra Vilnius.

VIGTIGST ER, AT ET døsigt, hensygnende og noget nær pacifistisk forsvar i såvel Tyskland, Danmark samt en del andre lande er sat i skammekrogen. Nu meldes der om fuld genoprustning fra alle parter. Vladimir Putins angreb har flået sløret af flere års selvgodhed i Europa og Danmark. Falske fredsforhåbninger og naiv undvigeadfærd ligger blottet. Enten betaler alle det lovede og fastsatte kontingent i Nato for at være med i den frie verden, eller også lader vi Rusland tage, hvad Putin har lyst til. Men vi har ikke noget valg, hvis vi vil bevare vores frihed og være uangribelig.

NOK HAR VI AFSKAFFET forsvarsforbeholdet over for EU. Men ingen aner, hvad det koster at forsvare EU uden USA's hjælp. Med briternes farvel afholdes 80 procent af Natos udgifter af ikke-medlemmer af Den Europæiske Union. Det er vanskeligt at se det blive bedre - og helt umuligt at se det blive billigere - med en EU-hær.

Nato er verdenshistoriens mest succesfulde fredsbevarende organisation. Ikke mindst ved at sørge for mere end 70 års fred i Europa oven på Anden Verdenskrig. Vladimir Putin skal tabe. Freden skal genvindes.