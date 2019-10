Den dårlige humorist

DET ER sjældent, at den amerikanske præsident, Donald Trump, forsøger sig som humorist. Men det var formodentlig det, han gjorde, da han mandag tweetede følgende:

’SOM JEG før har udtrykt stærkt, og som jeg nu gentager, hvis Tyrkiet gør noget som jeg, i min store og enestående visdom, betragter at være over grænsen, vil jeg totalt ødelægge og udslette Tyrkiets økonomi (jeg har gjort det før!). De må, med Europa og andre, passe på ...’

TWEETET ER så langt ude, at det må være præsidentens forsøg på at løfte den trykkede stemning med en joke. Ganske vist en dårlig en af slagsen, og i øvrigt er den komplet malplaceret, for der er langtfra noget at grine ad.

UANSET HVORDAN man vender og drejer det, er Donald Trump sammen med Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, ved at sætte ny brand i konflikten i Syrien.

TRUMP HAR lovet sin tyrkiske kollega, at han vil trække de amerikanske tropper ud af Syriens grænseområde til Tyrkiet. Det er et område, hvor USA sammen med kurdiske styrker har nedkæmpet Islamisk Stat.

ERDOGANS PLAN er at fjerne de kurdiske styrker fra området og etablere et 30 kilometer bredt bælte, hvor han vil genhuse to millioner syriske flygtninge.

DEN TYRKISKE præsident vil altså med våben bekæmpe de kurdere, som, på vegne af ikke alene USA, men også hele den vestlige koalition, gjorde det hårde og beskidte arbejde i kampen mod Islamisk Stat.

OG DONALD TRUMP vil iskoldt lade kurderne i stikken. Det er infamt, og det afslører tydeligt, at man ikke længere kan regne med USA som en pålidelig allieret. I hvert fald ikke så længe Trump sidder i Det Hvide Hus. Og det her kommer kun et år efter, at han kanoniserede kurderne for deres indsats i kampene, der kostede over 10.000 kurdere livet.

NU BLIVER kurderne ofret, fordi Trump er gået i gang med sin valgkamp. Et af hans løfter er at trække amerikanske soldater hjem fra verdens brændpunkter. Eller som han selv formulerede det på Twitter mandag aften: ’Nu er det tid for os at komme ud af disse latterlige, endeløse krige.’

MEN DET ER lige så farligt, som det er forsimplet. Hvis USA trækker sig ud af området, er der næppe tvivl om, at Erdogan rykker ind, og så risikerer helvede at bryde løs.

DET BETYDER ny krig og kaos, hvilket vil give Islamisk Stat rig mulighed til at genetablere sig i den del af Syrien. Det er en høj pris at betale for Trumps eventuelle genvalg.