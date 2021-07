FODBOLD KOM ikke ’hjem’ søndag aften.

VERDEN HAR siden sandet, at det nok også er bedst. Fodbold bør finde sig et bedre hjem. Hvis man altså skal godtage englændernes aparte forhold til ejerskab over en EM-pokal, de rent faktisk aldrig har haft i hænderne. For som Kasper Schmeichel så rigtigt sagde: ’Has it ever been home?’ Vi kan kalde det for ’den engelske syge’.

ENGELSKE FANS stormer Wembley og kommer op at slås – med alt og alle og måske mest af alt sig selv. Og det var endda allerede inden begyndelsen på finalen mod Italien.

TRE AFRO-ENGELSKE spillere brænder derpå straffespark. Hvilket tilter hele landet i dysfunktionalitet, racisme og et brexitefterchok, der stripper ’The Three Lions’ for såvel hjelm og harnisk som hest og efterlader den engelske ridder som en Monty Python-figur, der lader, som om han har et ridedyr, og hans venner må løbe efter og slå kokosnødder sammen for også at få det til at lyde rigtigt.

DET KAN fremstilles som en farce, ja. Men det er en tragedie. Efter mere end ti års inkompetent politisk styre og en overmodig løsrivelse fra det europæiske fællesskab kravler hooliganismen ud af skunken, buher ad de andres nationalmelodier, tæsker løs på andre nationaliteter i undergrunden og sætter ild til hele skibet Britannia.

SELVOVERVURDERING HAR forskubbet lasten og sendt nationen ud af kurs. Stoltheden og nationalfølelsen udgør hos alt for mange blot en civilisatorisk fernis, der ikke tåler, at vi andre kommer forbi og betræder dækket.

DET ER også en indbildning, at fodbold hører til en bestemt nation. Ligesom det er en illusion, når vi taler racisme i fodbold, at den ikke findes andre steder. Den er f.eks. hverken mindre udbredt eller artikuleret på diverse stadion hos EM-vinderen.

MEN LAD os for perspektivets skyld lege, at de engelske spillere Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka havde scoret på deres straffespark, og fodbold dermed var ’kommet hjem’.

VI MÅ antage, at englænderne – inklusive hooligans – havde set sig som en vindernation. Som et land, hvor man uanset hvad står sammen om at opnå succes og kan klare sig uden resten af Europa.

DENNE LØGN står nu nøgen og udstillet. På grund af fodbold. Hvilket er det bedste, der kom ud af EM-finalen. Spørgsmålet er blot, om englænderne har fået øje på, hvad ’hjem’ efterhånden dækker over.