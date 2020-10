Den frelste klasses fald

Vi er nogle, der kan huske, dengang de radikale blev kaldt ’radi-cool’. Det var før partiets leder skulle mandsopdækkes ved fester og lægges i seng.

DET ER fascinerende at overvære maskerne falde hos samfundets angiveligt mest kultiverede.

Det intellektuelle og moralske sammenbrud i Radikale Venstre oven på partileder Morten Østergaards sexisme-sortie lignede tirsdag et facadefald, hvor hele tagkonstruktionen følger med.

DEN ELLERS sygemeldte Ida Auken skrev lige pludselig på Facebook, at den nyvalgte leder, Sofie Carsten Nielsen, lyver. Hun har vidst mere om sexkrænkelser begået af Østergaard, end hun har givet udtryk for og tillige været delagtiggjort i den omtalte mandsopdækning.

Dette fremstiller Sofie Carsten Nielsen som en del af problemet snarere end en del af løsningen. Dermed repræsenterer hun den ødelæggende tavshedskultur, der lod forgængeren råde og rage i partiet.

SOFIE CARSTEN Nielsen erklærede sig ’rasende’ og svarede, at det er Ida Auken, der lyver. Tillige på Facebook. Hvormed de to mønstrede hver sin digitale fakkel- og høtyvehær på det sociale medie.

Politiske kommentatorer løb desuden ophidsede rundt mellem hinanden og gentog deres yndlingssætning fra Watergate-sagen, som åbenbart er et solidt omkvæd angående radikale: ’Det er ikke forbrydelsen, men forsøget på at dække over den’.

DET MEST sigende – og lovende, hvis man er en avis - er imidlertid, at nu synes alt uforudsigeligt. Det er åben krig. Det er showdown. Byen er ikke stor nok til begge kvinder og de folk, der holder med dem. Sofie Carsten Nielsen kan muligvis væltes, endnu inden hun står helt oprejst. Ida Auken kan blive ekspederet tilbage til det hul, hun kravlede op af i Socialistisk Folkeparti, som modstanderen sikkert vil formulere det.

DET FOREKOMMER epoker siden, de radikale var hovedstadens hotteste politiske hold med en Marianne Jelved i spidsen, der fremlagde den politiske vision: ’Det kreative Danmark’, og hvor en em af velbehag og god vilje stod om partiet, som duften af friskbagt brød om en bagerjomfru.

Jelved er der som bekendt endnu. Men hun må tænke sit, hvis hun de seneste år – som Ekstra Bladets Slyngelstue foreslår – med sin skolelærererfaring har siddet og skulle synge Morten Østergaard til ro: ’Go’ nu nat og gå nu lige hjem’. Det er knap-så-radi-cool.

JELVED OG partiet byggede i midten af 00’erne sin coolness på den amerikanske sociolog Richard Floridas oprindelige analyse i bogen ’The Rise of the Creative Class.’ Hvad vi oplever i disse dage, ligner mest af alt den frelste klasses fald.