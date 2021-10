Den frie sosser-presse

FOR EN MÅNED SIDEN eksploderede debatten, da statsminister Mette Frederiksen proklamerede, at arbejde ikke nødvendigvis skal være ’lystbetonet’.

EKSTRA BLADET KAN NU fortælle, at Socialdemokratiets egne propagandister har taget formaningen til sig. Ja, man har endog taget den et skridt længere. På det socialdemokratiske medie, Netavisen Pio, er arbejdet åbenbart forbundet med så stor ulyst, at man i stedet stjæler andres arbejde.

DET REJSER SELVFØLGELIG et par spørgsmål. Et af dem kunne være, om det er sådan, statsministeren gerne ser sine tanker virkeliggjort?

SOM VI AFSLØRER, kopierer Pio nyheder fra andre medier som eksempelvis Berlingske, DR, Ekstra Bladet og Finans.dk. Op mod 39 artikler på Netavisen Pio er tyvstjålet på denne måde.

PROFESSOR I JOURNALISTIK og leder af journalistuddannelserne på Syddansk Universitet Peter Bro kalder det ’et af de grelleste eksempler, jeg har set på ren copy-paste-journalistik’.

DANSKE MEDIER har som bekendt statsministerens stærkt kritiske opmærksomhed. På Socialdemokratiets kongres for nylig spurgte Mette Frederiksen, hvordan vi ’sikrer proportionalitet i mediedækningen’, og hvordan ’medierne’ kan bidrage positivt til at ’udvikle vores demokrati’.

ET AF SVARENE ER, at man kan ophøre med at sende penge til Netavisen Pio. På Frederiksens propagandaavis har man det tilsyneladende med ophavsret og ’mediedækning’, som regeringen har det med grundloven og minkfarme – det der med ’hjemmel’ gælder ikke den.

CHEFREDAKTØR FOR PIO Niels Jespersen undskylder sig med, at man ikke er medlem af arbejdsgiverforeningen Danske Medier. På Pio er man blot medlem af Socialdemokratiet, så ’derfor føler vi os heller ikke forpligtet af deres (Danske Mediers, red.) regler og afgørelser,’ lyder det.

DET REJSER ET ANDET spørgsmål om et socialdemokratisk princip: Er det virkelig sådan, at Netavisen Pio kun har ret og slet ingen pligt? Det harmonerer vist ikke med meldingerne fra moderskibet.

SÅ LAD OS VENDE TILBAGE til statsministerens udtalelse om, at arbejde ikke nødvendigvis skal være ’lystbetonet’ samt hendes begrundelse herfor, som lød: ’Vi er ikke et samfund, vi er ikke et fællesskab, vi er ikke et kollektiv, hvor nogle kan forbeholde sig retten til at lade være med at bidrage.’

HER PÅ EKSTRA BLADET synes vi, at chefredaktøren for Netavisen Pio skal tvinges til at skrive dette mindst 100 gange på et socialdemokratisk whiteboard med en tusch af den slags, der hviner i hjernevindingerne.