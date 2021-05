POLITIKERNE FÅR søvnløse nætter og angstens sved på panden ved udsigten til, at de stilles over for krav om at ændre boligbeskatningen.

For her er virkelig meget på spil med risiko for at miste mange vælgere, da hovedparten af danskerne – over 60 procent – bor i eget hus eller egen lejlighed.

MEN MED PRISERNES himmelflugt har flere og flere økonomiske eksperter krævet indgreb her og nu. Og en Megafon-måling i Politiken viser, at der er klart flertal i befolkningen for, at der skal ske noget.

Det seneste år er ejerboligen steget gennem-snitligt med 15 procent – og mere i de store byer. Endnu voldsommere er udviklingen på sommerhus-området med en gevinst på 24 procent.

NATIONALBANKEN er bekymret og har derfor forsigtigt foreslået en beskæring af rentefradraget og adgangen til afdragsfri lån.

Men det forslag vender den tunge ende nedad i forhold til førstegangskøberne, der i forvejen har svært ved at komme ind på boligmarkedet på grund af de stærkt stigende priser.

MERE PERSPEKTIV er der i en udmelding fra PFA’s topchef, Allan Pollack, som vil dæmpe skævvridningen ved at sænke de løbende boligskatter og i stedet indføre beskatning af gevinsten ved salg.

Han stiller spørgsmålet: Kan det være rigtigt, at fortjenesten på fast ejendom skal være skattefrit i et land, hvor vi ellers beskatter alle andre samfundsskabte kapitalgevinster?

Men både regeringen og Venstre slår syv kors for sig og taler med bævende læber om vigtigheden af tryghed for den enkelte boligejer.

POLITIKERNES ANGST for at pille radikalt ved boligskatten kan føres helt tilbage til jordskattereformen i 1963. Mange ældre kan endnu huske valgplakaten med den sorte statslige hånd, der rakte ned efter den lille mands hus. Den satte tonen i debatten og gav Socialdemokratiet og de radikale et sviende nederlag.

Kun Enhedslisten – og lidt også de konservative – tør slagte den hellige ko og tale om fordelene ved en avancebeskatning.

VI TILSLUTTER OS og henviser til den svenske model: Her betaler man en lav løbende ejendomsskat, men skal til gengæld bløde op til 22 procent i skat af gevinsten ved salg.

At lade stå til er at stikke hovedet i busken. Har politikerne allerede glemt finanskrisen?