Den hellige sangbog

Der har været opstand over, at Shu-bi-duas ’Danmarkssangen’ er røget ud. Det samme er ’Mormors kolonihavehus’. Og dertil er – oh ve, oh skræk – Isam B.s sang ’Ramadan i København’ blevet optaget.

Dette har fået en del til at erklære Højskolesangbogen hellig. Og udskiftninger er dermed helligbrøde. Selv folk, der aldrig anvender bogen, har ivrigt fremført synspunktet.

Det er bemærkelsesværdigt.

For det siger mere om, hvordan alting konstant læses ind i værdidebatten om danskhed, end det beretter om omfanget af danskernes brug af bogen. Faktum er jo, at det er langt de færreste danskere, der har været på højskole eller sunget fra bogen. Men i værdidebatter flås alt ned fra hylderne, hvis det giver næring til at skilte med folks allerede vedtagne holdninger.

Folks opstandelse over tabet af eksempelvis en Shu-bi-dua-sang er som at lytte til dem, der er forargede over den lokale købmands lukning, selvom de aldrig kom i butikken og ydermere konsekvent handlede i de store supermarkeder.

Det er selvsagt fint med debatten. Lad os tage den. Enhver debat om, hvilke sange der er betydningsfulde for os alle sammen, er både velkommen og interessant. Men det er ikke sangenes prægnans, debatten handler om. Det er tværtimod den belejlige anledning, Højskolesangbogen udgør til at hejse flagene på værdibarrikaderne, det handler om.

Og hvor ved vi så dette fra?

Hvis Højskolesangbogen virkelig var en ukrænkelig bog i forsvaret af danskhed, ville en debat som denne – og debatten har i øvrigt været taget før – medføre et stærkt øget salg af bogen. Den gamle udgave kan til alles oplysning opdrives endnu.

Derfor kan man konkludere, at langt flere danskere stemmer kraftigt i kor på Facebook, end de gør ledsaget af klaver eller guitar eller bare hinanden i sang. Man sidder tilbage med mistanken om, at mange hævder et dannelsestab, de ikke selv har gjort meget for at opretholde.

Højskolesangbogen er ikke hellig. Ligesom den gerne må forandre og udvikle sig, som nye generationer betjener sig af den.

Dertil er det faktisk helt legalt og står alle frit for at synge ’Danmarkssangen’ eller ’Mormors kolonihavehus’, hvis man har lyst. Teksterne kan googles.