Den homofobiske havemand

POLITISK korrekthed korrumperer virkeligheden. Senest har dagbladet Politiken f.eks. dømt havemanden Søren Ryge for homofobi. Vi taler en kønspolitisk perversion af den offentlige debat. Og endda udført af en avis, der hævder at være ’den højeste oplysning’, men er grebet af angst for at krænke.

Søren Ryge har i en klumme i Politiken skrevet om at blive klippet. Blandt andet engang for 30 år siden af en mandlig frisør, der angiveligt nærmede sig indsmigrende – ’til sidst helt tæt, og jeg blev både rådvild og lidt forlegen, for han rørte kærligt min hånd og klappede mit lår, og den slags havde jeg altså aldrig oplevet før,’ som Ryge skriver, hvorpå han tilføjer: ’Jeg blev klippet af Per, nydeligt.’

POLITIKEN kryber herefter for en selvopfunden og ubestemmelig krænkeinstans: ’Redaktionen beklager at have bragt klummen ’Frisurer for Søren’ på Bagsiden lørdag 8.1. I en homofobisk tone fremsatte den grundløse beskyldninger mod indehaveren af en frisørsalon i Aarhus om at have gjort tilnærmelser til skribenten under et besøg.’

Ryge skal naturligvis ikke nævne Pers navn. En redaktør burde have strøget det. Men hvori det homofobiske består, er en gåde.

DET ER VANSKELIGT at undvige fornemmelsen af, at havde en kvinde skrevet Ryges indlæg om en mandlig frisørs tilnærmelse, var salonen allerede brændt ned til grunden. Ingen ville fremføre, at kvinden var heterofobisk.

Det er med andre ord en anelse selvmodsigende med censur baseret på kønsbias i en ’progressiv avis’. Lige som dengang Politiken smed en af sine egne journalister under bussen for at skrive et angiveligt ’sexistisk’ fødselsdagsportræt af sangeren Pernille Rosendahl, fordi den nævnte hendes partnere, hvorimod et en-til-en lignende portræt af komikeren Lasse Rimmer og hans partnere ikke fik woke-gryden til at simre og syde.

ELLER DENGANG Politiken kastede sin egen TV-anmelder for komiteen for offentlig udskamning for at skrive, at en kvindelig TV-vært ’vimser rundt’. Han havde ellers skrevet præcis det samme om en mandlig TV-vært, men her holdt alle krænkelsesentusiaster sært nok kaffepause på en og samme gang.

Det har siden vist sig, at det faktisk slet ikke var Per, der klippede Søren Ryge. Og frisøren mener dertil, Ryge lugter af 'mølkugler og sur pibe'. Lige som den egentlige ’klipper’, en Alexander, hævder, der skal en lækrere mand til at fremkalde befamling fra hans side. Og historien antager dcermed efterhånden karakter af delvis digterkyse og delvis forældelses-rod.

OG KUN mysteriet om tekstens påståede homofobi står således tilbage.

Dommen over Søren Ryges angivelige homofobiske ord er forfattet af den såkaldte ’Læsernes redaktør’, Bjarne Schilling. En ’uafhængig instans’ i sandhedens og offentlighedens tjeneste. Og her må der ikke grines. I visse medier går man alvorligt op i den slags.

Vi ler nu alligevel på Ekstra Bladet. Ad et sådan åbenlyst selvbedrag. Ad slig forloren forstillelse. Vi er end ikke sikre på, hr Schilling har gyldigt førerbevis til journalistik, efter han afviste propert at rette en løgnagtig artikel i Politiken om Ekstra Bladet. Men manden er trods alt ikke helt inkompetent. Han ved eksempelvis, hvilken vej et bedetæppe skal vende.

HELT KVIKKE er ’læseredaktøren’ og Politiken bare ikke. De vil diktere, hvad man må sige og ikke sige. De vil - med abstrakte, kønsbestemte regler for overtrædelser - bestemme, hvad ' rigtig' og ' forkert' sprog er. Og det er desværre sådan politisk korrekthed betræder første flise på stien, der fører til en form for fascisme. Når de udstiller og udskammer 77-årige Søren Ryge på så forfejlet et grundlag, beder de om alles underkastelse foran en løgn.