Den 'lille' chikane

PØLSEVOGNEN på torvet i Brønshøj er væk.

CHIKANEN fra indvandrerdrengene i området blev til sidst for meget for den kvindelige kaptajn på skinkekutteren, fortalte Ekstra Bladet i går. Hun blev truet til at lukke, fordi de smed kanonslag, tændte for motoren, sendte snotklatter mod hende og forlangte, at hun skulle skifte til halal-pølser.

SO WHAT??, vil en del måske sige. Er der ikke større problemer i verden, end at man ikke længere kan få en ristet hotdog med det hele lige dér i Brønshøj? SELVFØLGELIG er der det. Problemet er næsten, at sagen er for ' lille'.

Men når man læser pølsedamens gæve, nøgterne beretning om forholdene, der drev hende væk, er det faktisk en hjerteskærende historie, der desværre er hverdag i en del kvarterer landet over: At uvorne indvandrerdrenge ter sig langt ud over det acceptable over for sagesløse medborgere i en bizar, hjemmestrikket krig mellem mellemøstlige indvandrere og danskere.

PÅ ET tidspunkt havde rødderne også smidt sten efter en ældre mand med rollator, fordi han spiste en pølse ved bordene uden for pølsevognen.

PÅ DEN anden side har politiet også andet at se til, hvad man sagtens kan forstå. Det gør det næsten endnu mere forstemmende, at helt sagesløse borgere bare må opgive og efterlades med en vis bitterhed og følelsen af at blive svigtet.

DET SAMME, som man også ofte hører fra f. eks.

ghettoerne, hvor ' drengestreger' består i f. eks. at klapre med brevsprækken, slå på døren, råbe efter beboere eller finde andre måder at mobbe ' de andre' på, nærmest som en slags tidsfordriv. Bare nu med overtoner af hele den konfrontatoriske attitude, der er opstået visse steder mellem befolkningsgrupper.

Ikke egentlig farligt, men en jævnlig nedtur for dem, det går ud over, uanset herkomst.

' JEG ER helt færdig. Jeg har ellers altid elsket København, men hvad jeg har været igennem har ødelagt mit syn på byen. Brønshøj har engang været det hyggeligste sted med gode butikker. Men nu er butikkerne snart arabiske alle sammen', fortalte pølsedamen. Der i øvrigt ikke lukkede på grund af manglende omsætning - på gode dage fik hun 10.000-12.000 kroner i kassen.

VI MÅ altså alle sammen være mere på dupperne, både indbyrdes og fra ordensmagten, når den type chikane bare får lov at vokse sig stor. Lige nu har venstrefløjen travlt med at hamre løs på Rasmus Paludan og hans idioti - ja, man ' forstår' næsten godt, at indvandrerne på Nørrebro går til modangreb.?! Og Dansk Folkeparti griber nærmest med kyshånd indvandrernes stenkast for at påvise, at den er helt gal.

HVEM ER værst? Det er lige sygt at høre på! Men det lejrer sig desværre i den daglige hverdagschikane fra begge fronter og ender med at gå ud over noget så harmløst som en pølsevogn.

