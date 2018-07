Den lille mands uven

THULESEN Dahl ynder at iscenesætte sig selv som den almindelige danskers frygtløse og uselviske væbner. ’Vi holder med den lille mand.’

MEN døm partiet på, hvad det gør, og ikke, hvad det påstår, det gør. For så skal almindelige danskere ikke regne med, at der kommer nogen ridende med det store kavaleri fra Dansk Folkeparti og tvinger regeringen på rette vej.

DF PRALER ofte og gerne gerne med, hvor meget magt de reelt har, og hvordan de kører regeringen i pighalsbånd.

OG SOM vi beskrev i går, har Dansk Folkeparti faktisk nøglen til lige præcis at leve op til sine ord om at hjælpe den lille mand, når det gælder en masse boligejere på Fyn. Men nej. De gider dårligt nævne deres sag, endsige slås for den.’Vi siger det én gang’, indrømmede DF i går, og når dette lille ritual er overstået, og man har rømmet sig indforstået på begge sider af bordet, nævnes sagen ikke mere det år.

DE ARME mennesker, der er i klemme, bor tæt på en kommende højhastighedsbane. Resultatet er, at deres huse er styrtdykket i værdi. Men de kan ikke klage, sælge eller komme videre i deres liv, fordi regeringen og Dansk Folkeparti ikke kan få mandet sig op til at få de nødvendige formalia i orden og udmønte de nødvendige midler på finansloven. Pengene ER afsat.

HØJHASTIGHEDSBANEN er en del af aftalen om Togfonden, som Dansk Folkeparti står bag sammen med Socialdemokratiet. Men regeringen har ikke travlt med at føre planen ud i livet af flere grunde.

DERFOR sidder lige præcis Dansk Folkeparti med nøglen: De forhandler finanslove med regeringen, og de er med i forliget om Togfonden uden om regeringen. Voila!

GÅET PÅ klingen i gårsdagens avis erklærede DF’s finansordfører, René Christensen, sig med vanlig tvetunget DF-opportunisme helt enig med boligejerne. De er i klemme på et urimeligt grundlag. Men på den anden side lægger René og Thulesen ikke skulderen til og får Løkke til at handle her og nu, hvad de godt kunne.

’Vi bruger ikke politisk kapital på det i finansloven’, lød forklaringen. Eller sagt på dansk: Vi kunne godt gøre noget, men vi vil hellere tvinge bevillinger igennem på noget, der skaber mere reklame for os. Dansk Folkeparti var vældig stolte af at komme regeringen på tværs, da Togfonden blev dannet. Ih, hvor gør vi meget for den kollektive trafik og provinsen.

MEN det med at få gjort tingene på en ordentlig måde – i stedet for bare at ride hen over den store forkromede plans ofre – dét er der ikke mange stemmer i.

Imens kan DF spille helte på et andet felt uden at have ’brugt politisk kapital’.