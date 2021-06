DEN MAGTESLØSE ELITE

’DER ER noget skævt i toppen, no’et der trænger til at skiftes ud’.

ORDENE I John Mogensens klassiker, hvor der som bekendt både er det ene og det andet galt i Danmark, var naturligvis en del af lydkulissen på sidste weekends folkemøde på Bornholm.

Og skønsangen gjaldede ikke kun ud fra de små beværtninger.

Det gjorde den også fra folkemødets hovedscene, hvor Radikale Venstres politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, også fandt lejlighed til at afsynge de magtløses gamle hymne.

DER VAR med andre ord tale om et lysende eksempel på en magtfuld politiker, der med den største lethed ifører sig magtesløshedens beskedne klæder, når det passer ind i deres kram, som kun meget privilegerede mennesker kan gøre.

OG SOFIE Carsten Nielsen er langt fra den eneste toppolitiker, der excellerer i den disciplin.

Nye Borgerliges Pernille Vermund har troppet op til møde i Statsministeriet iført en T-shirt med påskriften ’Fight the power’.

DE RADIKALES tidligere leder, nuværende EU-kommissær Margrethe Vestager, gav engang sig selv magt-niveauet 1 på en skala fra 1-10. Og under hele coronakrisen erklærede alle partilederne i blå blok sig totalt magtesløse over for regeringen.

VI TALER om partiledere i Folketinget her. Dem er der altså kun ni af i hele Danmark.

Og det er simpelthen blevet en ting for dem at lege små sørgelige stakler på en blokvogn i et John Mogensen jam-band.

SELV STATSMINISTER Mette Frederiksen slår sig i tøjret over at vise sin magt. Så udtalt er det, at hun som landets leder ikke ville lade sig vaccinere før andre, endsige få taget en coronatest, da hun sidste år havde symptomer på corona. Så er det bedre med et billede af kanelsnegle og flade rugbrødsmadder.

DET ER indlysende komisk. Men det er frem for alt oprørende. For med magt følger ansvar. Og hvis vores fremmeste politikere prøver at bilde os ind, at de slet ikke har magten, så er det samtidig en vild flugt fra ansvaret.

Intet samfund, ingen organisation, intet håndboldhold kan fungere, hvis ingen påtager sig noget ansvar. Det afføder intet andet end apati.

SÅ JA, der er noget skævt i toppen, kære toppolitikere, når I ikke vil stå ved jeres magt og dermed jeres ansvar. Hvis I ikke magter det, burde I overveje, om det var på tide at lade sig skifte ud.