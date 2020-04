Den nye underklasse krammer

Det gælder liv og død. Det gjorde statsminister Mette Frederiksen klart, da hun lukkede Danmark. Vi skulle forhindre, at corona kostede menneskeliv og overbelastede hospitalernes intensivafdelinger. Hospitalerne har siden stået stort set tomme hen. Og antallet af døde i Danmark er under kontrol. En succes med andre ord.

Bag det hele anes dog nu en helt anden historie: Økonomien er måske ødelagt i år frem. Og den danske folkesjæl synes i fare.

Det med at være dansk har jeg altid forbundet med en ubekymret livsstil. 'Det skal nok gå alt sammen.' Eller: 'Lad os ta' en øl og snakke om det.' Men det er slut nu.

Vi er blevet bange for fællesskabet. Vi går i store buer uden om hinanden. Hver gang vi ser ned på gulvet i supermarkedet, mindes vi om, at vi ikke skal komme for tæt på hinanden.

På de sociale medier er der lynchstemning, hvis nogen taler om, at hverdagen bør vende tilbage. 'Vil du gerne selv blive smittet med corona og dø,' som en skrev til mig. Det er kun de mest umenneskelige kynikere, der tænker sådan, blev jeg læst og påskrevet af en anden.

Men den tidligere formand for Lægeforeningen Jens Kristian Gøtrik manede faktisk til eftertanke i ugens løb, da han på Twitter skrev: 'Vil nødigt lyde kynisk, men i den periode, hvor der har været 300 corona-relaterede dødsfald i Danmark, har der været godt 5000 andre dødsfald.'

Fredag blev det officielt: Der er ingen overdødelighed i Danmark som følge af coronavirussen.

'Det er bemærkelsesværdigt, at man ikke engang kan se overdødelighed hos de ældre - det kan man i en influenzaepidemi,' siger Nils Strandberg Pedersen, der var direktør på Statens Serum Institut frem til 2016, til Berlingske. I den seneste større influenzaepidemi i vinteren 2017/18 døde 1644 danskere. Fem gange så mange, som indtil nu er døde af corona.

Har vi netop gennemlevet danmarkshistoriens dyreste angstanfald? Vi ser ind i en fremtid med økonomisk krise og frygt for hinanden. Dem, der giver kram - om det så blot er til deres nærmeste - bliver den nye underklasse. De vil blive set ned på for at række ud efter livet.