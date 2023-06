Den nyttige idiot

MAN KAN GODT være professor og velbevandret i såvel jura som nyere danmarkshistorie og alligevel optræde som idiot i en hel kronik i Politiken:

’Er ytringsfriheden i Danmark blevet en håneret,’ spørger dr.jur. og professor emirita Eva Smith. Og bekræfter selv. For ’Muhammedtegningerne er blevet en slags adelsmærke’ på trods af, at ’de mere er en skamplet’, hævder hun. Det er et både intellektuelt og moralsk svigt af professoren.

FOR HVORNÅR har selv de langsomste i landet fattet, at vi i årevis i Danmark måtte lide, at en betydelig del af opinionen mente, at vi burde undskylde vores angivelige ufølsomhed over for islam? Selvom den uomgængeligt er gal med den del af islam, der ikke fatter, at retten til satire og religionskritik er afgørende for det moderne samfunds succes. Et samfund, vi har opbygget gennem århundreders kamp mod lige præcis religiøst og politisk tyranni.

Som Flemming Rose har lært os: Alle muslimer – uden undtagelse – skal gøre sig fuldstændig klart, at gør man krav på, at vi andre respekterer deres dogmer uden for deres hellige steder, gør man ikke krav på vores respekt, men på vores underkastelse. Det er uforeneligt med et liberalt demokrati.

MAN MÅ VÆLGE mellem det lovreligiøse og det liberale samfund. Mellem selvretfærdighed og retssamfund. Mellem krænkelseshævd og satire. Mellem fatwa og frihed. Det stod klart allerede i 2006, hvor krigen om Muhammedtegningerne satte dansk udenrigspolitik i lys lue. Men professor i jura Eva Smith har åbenlyst ikke fattet det.

Alle må finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Angsten for at krænke fører til et tyranni af tavshed. Uanset om det handler om køn, seksualitet eller religion. Vi godtager selvsagt Eva Smiths ret til at dæmonisere Muhammedtegningerne, men vi må spørge: Hvis nu det krænker Ekstra Bladet, at tegnere ikke må lave spas med profeten, er vores krænkelse så ikke lige så gyldig som den angiveligt krænkede muslims? Og er det ikke derfor, krænkelse ikke kan bruges til noget?

NÅR NOGEN SIGER, at vi i Vesten ikke behøver at støde muslimers følelser, og at vi burde være mere tolerante - 'vi har jo ytringsfrihed, ikke ytringspligt', som det ofte lyder, og vi skal ikke gøre ytringsfriheden til en håneret, som Smith tåbeligt hævder - har de åbenbart ikke fattet, hvor mange der gennem århundreder gav deres liv for vores nuværende frihedsrettigheder.

Vi siger som sagt ikke, at Eva Smith er idiot. Men vi siger, at hun i sin kronik fremstår som en ’idealistisk person, der naivt lader sig udnytte.’ Hvilket ifølge ordbogen faktisk er definitionen på en ’nyttig idiot’.