Den omvendte Kennedy

SÅ FORESLOG statsminister Lars Løkke Rasmussen lige pludselig en samlingsregering. Det vil sige eksempelvis en regering med Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

I kor med Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup må vi sige: 'Det er skamløst.'

I TRE UGER HAR Venstres formand buldret mod Radikale Venstres eftergivenhed i udlændingepolitikken. Han har rystet på hovedet af, at både Socialdemokratiet og de radikale bilder sig ind, at Danmark har 'sådan en kælder, hvor man kan gå ned og hente guldbarrer op,' som Løkke har udlagt det.

LARS LØKKE OG Venstre har kørt en omfattende annoncekampagne mod Socialdemokratiet og Radikale Venstre for at være rendyrkede socialister.

Nu kommer Løkke så og siger, at han vil i regering med dem.

ÅRSAGEN ER indlysende. De meningsmålinger, Lars Løkke hele tiden har hævdet ikke at tro på, siger, at han er færdig, hvis ikke han gør noget.

Han sidder i cockpittet, vingerne står i flammer, ruden krakelerer, flyverbrillen er fløjet af, og dansk politiks ypperste kaospilot meddeler i sin nød, at han har en god idé til, hvordan det her skal landes. Vil Morten Østergaard og Mette Frederiksen ikke være så venlige at tænde lysene i banen for ham?

ELLER VIL NOGEN i det hele taget tænde lyset? Hvem som helst? For som Lars Løkke Rasmussen storsindet udtaler om sin eventuelle kommende samlingsregering: 'Jeg udelukker ikke nogen på forhånd.' En ret så mageløs udtalelse fra en mand, der er dømt ude.

Det skamløse er ikke forslaget i sig selv – selvom Løkke nok kan bebrejdes ikke have arbejdet på det før nu. Heller ikke at det stilles i 11. time. Enhver vælger ved, at Danmark er et politisk konsensus-land, hvor forskellene på de traditionelt regerings-bærende eller -støttende partier er plus/minus nogle få procent. En bred samlingsregering giver således mening.

DET SKAMLØSE ER, at ovenstående rationale ikke er grunden til, at Lars Løkke kommer med forslaget. Han kommer ikke med det for landets skyld, for Danmarks eller for danskernes skyld. Han kommer med det for sin egen skyld, for den mulighed, det giver ham og ikke nationen. Det er så at sige en omvendt Kennedy. Lars Løkke Rasmussen siger hermed:

'Spørg ikke, hvad jeg kan gøre for mit land, men hvad mit land kan gøre for mig.'