DET er underholdende.

DEN britiske prins Harry har kastet sig ud på markedet som realityfigur. Både med sin skuespillerhustru Meghan i en Netflix-dokumentar og nu tillige en biografi, hvori han hævder alt fra at have dræbt 25 fjender i Afghanistan til at være kuet kongelig på Buckingham Palace.

ELLER som vor hjemlige kongetro avis, Berlingske, skriver: ’Vi mangler kun at høre om prinsens onanivaner og afføringsrutine, så er der fuld plade.’

DET kan være, sidstnævnte kommer i bind to. Berlingske må hellere have lugtesaltet klar.

HARRY hævder tilmed at søge forsoning. Med både bror og far. Samtidig har han i sin bog beskrevet slagsmål med broderen og mangfoldiggjort en bøn til sin far, kong Charles, om ikke at gifte sig med elskerinden Camilla Parker-Bowles.

DE kongelige skal udgøre alles forestilling om den perfekte familie og dermed borge for alle de værdier, folket selv har svært ved at bevare.

I MANGE familier er traditioner i opløsning. De kongelige skal holde deres i hævd. Undersåtternes egne historier slettes ofte for hver ny dag. De kongeliges skal minutiøst kortlægges og bogføres hver uge. Kongelige skal forene. Ikke dele, som Harry gør her.

DET hævdes i amerikanske medier, at Harry og Meghan med deres ’Megxit’ har tjent hundredvis af millioner af kroner på deres royale illoyalitet. Det ligner således mere en forretning, end at de er oprigtigt forurettede.

PLIGTEN kuldkastes af en ny generation kongelige til fordel for selvrealisering. Førhen tilsidesatte kongelige – selv ude i tredje geled – sig selv for institutionen. Skjulte deres liv og levned for at opretholde husets facade mod en vis overførselsindkomst.

NU har vi fået et gedigent kulturelt sammenstød: Prins Harry anvender sit royale slægtskab som balkort i noget, der ligner verdens største reality-tv-finale.

VI har fået det personlige monarki. I fremtiden afhænger kongehuses levedygtighed af de kongeliges personlige evner. Eksempelvis i Danmark af, hvordan kronprins Frederik eller prins Christian Valdemar Henri John er. Om de evner at samle. Der vil ikke være meget hjælp at hente i institutionen selv.

OVER 80 procent af briterne havde indtil for nylig kun kendt til et kongehus med Elizabeth som dronning og samlende kraft.

DET er muligt, prins Harrys troværdighed kan ligge på hovedet af en brystnål. Men hans vrangvillige bryderi med hans skæbne – ukritisk videregivet af et fyrsteligt betalende Netflix og et himmelhonorar belønnende forlag - efterlader buler i det kongelige teaters papkulisse.

LIGESOM der hermed er indvarslet et nyt forhold til offentligheden, til undersåtterne.