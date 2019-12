I år fik vi en ny regering. Men vi fik desværre ikke en ny måde at lave politik på. I uskønt broderskab med Venstre besluttede socialdemokraterne, at offentligheden ikke skal have bedre mulighed for at se magthaverne over skuldrene, når de udformer nye love og forordninger om vores liv.

Faktisk er lukketheden kun blevet endnu værre med socialdemokraternes indtog.

Derfor går vi ind i det nye årti med den udskældte lov om offentlighed i forvaltningen fra 2014 - også kaldet mørklægningsloven. En lov, der på en række væsentlige punkter begrænser offentlighedens adgang til at holde øje med magten. Det var et stort tilbageslag for det åbne demokrati allerede for seks år siden, og intet tyder på, at loven bliver lavet om foreløbig.

Forklaringen på den politiske syge i Venstre og Socialdemokratiet er enkel: De bærer ganske vist sjældent regeringsmagten sammen – det er kun noget, der kommer op, når folk som Lars Løkke Rasmussen bliver desperate for at bevare egen magt – men i generationer har de to partier været regeringsbærende på skift. Og sådan vil det efter al sandsynlighed også være i det nye årti.

Enhver idiot kan regne ud, at det er nemmere at have magten, hvis offentligheden ikke kan følge med. Men det er som at pisse i bukserne, fordi det skader demokratiet på den lange bane.

Det er tankevækkende, at politikerne undtager sig selv i en tid, hvor de kræver større gennemsigtighed fra techgiganter som Facebook og Google – og tak for det – og såmænd også fra traditionelle nyhedsmedier. Kombineret med at politikerne sjældent svarer direkte på mediernes spørgsmål – det sker oftest i langsommelige mailsvar – har vi faktisk en skræmmende udvikling.

Som man kan læse i dagens avis, bad vi Politikens Bibliotek registrere, hvor mange gange de socialdemokratiske ministre har sendt mailsvar, siden de kom til for et halvt år siden.

37 gange, lød svaret. Og tallet er garanteret højere, fordi en lang række ikke-svar er druknet i mængden. Dertil kommer alle de gange, hvor ministrene slet ikke er vendt tilbage.

Så vi kan hverken få indsigt eller svar. Og det er med til at underminere demokratiet. Det vil dertil med sikkerhed skabe endnu større mistillid til politikerne.

Mit nytårsforsæt er at blive ved med at presse på for større åbenhed. Ekstra Bladet slipper regeringen ikke for, selvom den prøver.