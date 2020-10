Det er en vild uge i dansk politik. Er der flere sexisme-fald på vej, vil folk, der endnu ikke har mistet mælet af forbløffelse, måske spørge.

Og det er der. Hvordan vi kan sige det så skrå-sikkert her på avisen, skyldes ikke blot, at vi ved, hvilke historier vi selv arbejder på – og endda, hvad visse andre medier bakser med.

En fældet radikal leder og en væltet og ellers indtil for nylig urørlig socialdemokratisk overborgmester er opsigtsvækkende, ja. Men det er ikke slutresultatet.

Som Maria Gudme, der kickstartede Jensens fald med sin #metoo-historie, siger til Berlingske:

’Vi har kun set toppen af isbjerget.’

Flere partier vil blive involveret. Ironien i, at det måske helligste parti, Radikale Venstre, blev ramt først, er ikke blevet mindre, nu hvor det efterfølgende er Socialdemokratiet, der står for skud.

Vi taler trods alt om partiet, der i alle skåltaler hylder begreber som tryghed, fællesskab og ligeværd. Og som så åbenbart har et – eller flere – prominente medlemmer, der anvender den tildelte magt til at undertrykke med.

Hykleri, forstillelse og løgn i politik er som sagt, når der er forskel på, hvad der siges, og hvad der gøres. Ikke mindst når disse står i grel modsætning til hinanden.

’Det er den rigtige beslutning,’ sagde statsministeren efter Frank Jensens tilbagetrækning. Ligestillingsminister Mogens Jensen efterabede straks udsagnet.

Skønt ingen af de to ønskede at ytre noget om Københavns overborgmester, da partifællen først stillede med et ubehjælpsomt forsvar, hvor han ville være en del af løsningen.

Det var ikke hånden, men håndteringen, lød det som begrundelse for den radikale Morten Østergaards fald. Hvad angår Frank Jensen, var det tydeligvis begge. Og ligesom man med Radikale Venstre måtte spørge, hvem der vidste hvad og hvornår, bør samme spørgsmål stilles til Socialdemokratiet og deres leder.

Var hun ikke bekendt med, at hendes næstformand var seriekrænker? Kan hun overhovedet have været uvidende efter at have været i toppen af partiet i næsten lige så lang tid som Frank Jensen? ’Der har været nogle personlige forhold omkring Frank, som har været problematiske,’ lyder det fra statsministeren. Lad os bare oversætte til ligefremt sprog: ’Jeg vidste det godt.’

Mette Frederiksen har besluttet, at sexistiske mænd i hendes parti bekæmpes én sag ad gangen. Som om hun ikke rigtig ved noget om noget snavs på forhånd. Og det passer, som det fremgår, ikke.