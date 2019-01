Den ringeste

OM FÅ MÅNEDER er det slut med den nuværende Dansk Folkeparti-ledede regering. Hov, vil du sikkert tænke. Det er da Lars Løkke Rasmussen, der leder regeringen. Ja, formelt, men ikke reelt.

HVIS NOGEN SKULLE være i tvivl, er det nu entydigt fastslået. Den borgerlige tænketank Cepos har opgjort, at Løkke er den statsminister, der har fået mindst igennem. Ingen af regeringens økonomiske mål er tilnærmelsesvist nået, og det er Dansk Folkeparti stolte af.

FINANSORDFØRER RENÉ CHRISTENSEN (DF) siger storskrydende til Berlingske, at ’regeringen skal have ros for, at den ikke har fået gennemført sin politik’.

DET HER VISER i al sin absurditet, hvor dansk politik er i dag. Vi har en regering, som intet får gennemført – og et støtteparti, som er stolt over det.

HVAD HAR VI så fået i stedet?

NOGLE VIDTLØFTIGE VISIONER om kunstige øer uden for København, der er færdige engang, når vi alle er døde. Og som i mellemtiden har kostet os milliarder. Selvom vi lige så godt kunne have placeret arbejdspladserne og boligerne syd for hovedstaden, hvor der i forvejen er fast grund under fødderne. Det ville også have passet fint i regeringens påståede provinsstrategi, hvor statslige arbejdspladser flyttes ud af hovedstaden.

MEN DET VISER blot, at der hverken er hoved eller hale i den nuværende regerings politik. Det handler alene om taburet-klæberi.

MIDT I ET historisk-økonomisk opsving har regeringen kun skabt ganske få nye arbejdspladser. På bureaukratisk dansk måles det i ’arbejdsudbud’ og dækker over, hvor mange arbejdstimer der er på arbejdsmarkedet. Det tal er under VLAK-regeringen steget med 4700. Ny bundrekord for en regering.

LØKKE, VLAK OG Dansk Folkeparti har udgjort et flertal i bakgear, hvilket betyder, at vi har spildt mindst to år. Før det spildte Løkke alene i regering andre to år. År med økonomisk råderum til for alvor at gøre noget ved de problemer, vi har med integration, nedslidning på arbejdsmarkedet og alt for mange mennesker, der føler sig udstødt og fortabt.

DET ER SANDELIG godt, vi snart skal have valg. Og hvis Lars Løkke Rasmussen vil huskes for i det mindste at have gjort én ting rigtigt, så udskriver han valget, så det kan afholdes før påske.