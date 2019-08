Den røde spinhær

HELT SOM forventet har den socialdemokratiske regering fyldt ministerkontorerne op med socialdemokratiske spindoktorer. Det bliver i familien, som man siger. Vi har fået en ægte omgang politisk indavl.

FINTÆLLINGEN VISER, at Mette Frederiksen tangerer sin forgænger Lars Løkkes enorme flok på 23 særlige rådgivere. En stort antal som Løkke ikke fik særlig meget fornuftigt ud af. For sjældent har vi da set en så handlingslammet regering.

MANGE SPINFOLK er altså ikke ensbetydende med hverken klarhed eller politisk succes. Desuden skurrer masseansættelsen af de røde kammerater ærlig talt i ørerne, når man tænker på, at Mette Frederiksen kom til magten på et løfte om, at hun ville skære ned på konsulenter i det offentlige.

I stedet har hun gjort det stik modsatte, og fortsætter hun stilen fra den borgerlige regering, vil de mange støttepædagoger især blive brugt som et filter, der kan holde en besværlig presse og dermed offentligheden på lang afstand fra ministrene.

VED AT gå i Lars Løkkes fodspor fortsætter Mette Frederiksen med at bryde med den danske forvaltningstradition, hvor embedsmændene er upolitiske og bliver siddende, mens regeringer kommer og går. Nu bliver der også 23 spindoktorer – og flere vil utvivlsomt komme til – som må vinke farvel til en millionløn, når regeringen engang går af.

METTE FREDERIKSEN går dog på flere områder et skridt videre end sin forgænger. Hun har hyret tre personlige rådgivere. Det er i sig selv en rekord. Onde tunger vil hævde, at det er fordi, hun er usikker og ved så lidt selv. Men det, der især stikker ud, er at hun har gjort sin helt særlige rådgiver, Martin Rossen, til leder for andre ansatte i ministerierne. En rolle, som spindoktorer ikke før har optrådt i.

EKSTRA BLADET har tidligere afsløret, at det er i strid med spindoktorbetænkningen, men ikke desto mindre bliver stabschef Martin Rossen leder af det politiske sekretariat, som kommer til at indeholde ’et antal medarbejdere fra centraladministrationen’.

STATSMINISTEREN har forsvaret sig med, at vi har ministerstyre og ikke teknokrati i Danmark. Hvis ikke ministeren er stærk, så er der kun en anden part, der kan være det. Og det er embedsmændene, siger hun og forklarer, at hun har brug for ’den nødvendige muskelmasse’. Men må vi stilfærdigt minde hende om, at vi har folkestyre i Danmark. Det er Folketinget, som bestemmer reglerne for arbejdet i embedsværket.

HER KOMMER Mette Frederiksen således på kant med både ånd og bogstav, fordi hun lader Martin Rossen, som altså ikke er folkevalgt, optræde som politisk chef. Og med en løn på over 1,2 millioner kroner må man sige, at han er en godt betalt overspindoktor.