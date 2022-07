Den sidste skin(d)manøvre

Hun undskyldte kun oprigtigt, da hun hostede.

Det er den korte version. Den lidt længere er, at statsminister Mette Frederiksen fredag flankeret af fire ministre som gospelkor sang et omkvæd om, at det alt sammen ganske rigtigt er ’alvorligt’ men det får ingen konsekvenser.

Her vil nogen indvende, at statsministeren da sagde undskyld til minkavlerne. Sandt nok. Men hun mente det tydeligvis ikke.

Og dermed indrammes hele pressemødet om rapporten fra Minkkommissionen. En statsminister frikendte sig selv med en kopi af det Fogh’ske bravurnummer ’der er ikke noget at komme efter’. Og hvis der er, er det i hvert fald ikke hende og hendes regering.

Det er dermed det embedsværk, der nu ligger i ruiner bag ved Mette Frederiksen, efter at hun og hendes departementschef, Barbara Bertelsen, har kuet dets virke og dermed den lovlighed, faglighed og sandhed, der har manglet i minkskandalen.

Ekstra Bladets udsendte Brian Weichardt udtrykte det præcist på pressemødet direkte til statsministeren: ’Sandheden er, at I ingenting foretager jer. Et ’demokratiudvalg’ og ’en drøftelse’ og en ’parathed til at lytte’ er det samme som ingenting. Du vil ikke have en advokatvurdering. Du vil ikke engang fyre Barbara Bertelsen. Du vil ikke fyre rigspoltichefen. Der sker ingenting. Hvordan flugter det med, at ansvarlige skal vise max ydmyghed for demokratiet og for borgerne, når noget fucker så totalt meget op, som det har gjort her?’

En rimelig opsummering i pressemøde-øjeblikket. Gør vi andre noget ulovligt og forsøger at undslå os med at vi ’ subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil’, ville vi som almindelige borgere stadig blive knaldet op ad væggen.

Lad statsministerens undvigende svar ligge. Det ægte svar til EB’s udsendte er naturligvis, at intet flugter i forholdet mellem overtrædelse og konsekvens.

Når Mette Frederiksen i et slet skjult forsøg på at råde bod på egen magtbrynde, foreslår at indføre ’rådføringspligt i krisesituation’, blotlægges alene en skamløshed. Der findes allerede et gigantisk embedsværk. Måske skulle Mette Frederiksen bare vende tilbage til en regeringsførelse, hvor embedsfolk tør række hånden op.

Når Mette Frederiksen taler om ’demokratiudvalg’, ser man dobbeltspillet. Der står statsministeren og tager demokratiet ’meget alvorligt’. Men det er åbenbart ikke Mette Frederiksen eller regeringen, der er noget galt med, det er spassergangen i magtens korridorer, som angiveligt er uden for hendes indflydelse.

En statsminister, der bøjer sandheden efter egen horisontlinje, sælger sine embedsfolk og mener, at undskyldninger er blottet for forbindelse til personlig bekendelse og ansvar, er en ringe statsminister.

Vi har stadig mange ubesvarede spørgsmål i minksagen. Særligt om statsministerens medansvar. De kan alle summeres op i et enkelt:

Hvad nummer i den lange række af skin(d)manøvrer var fredagens pressemøde egentlig?