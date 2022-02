Den store hammer

’Vi skal tale et sprog, som Putin forstår,’ lød det alvorstungt fra udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde torsdag.

Og umiddelbart efter tog statsminister Mette Frederiksen så til Bruxelles, hvor hun sammen med EU’s øvrige statsledere mandede sig op til ’på det kraftigste’ at fordømme Putins krigeriske overfald på Ukraine. Uha uha. Man mærker jorden skælve i Kreml.

Men de havde mere i posen, Europas ledere. De vil også holde en ’international konference’ til støtte for Ukraine. Men at udelukke Rusland fra de internationale betalingssystemer kunne det ikke blive til.

Og mens EU’s ledere fløj hjem, var Putins kampvogne på vej ind Kievs gader

i en regulær menneskejagt på landets demokratisk valgte ledere.

Bevares, der er også indført sanktioner. ’Den store sanktions-hammer,’ kalder de det selv. Men intet tyder på, at det er i et omfang, ’Putin forstår’. Putin er ragende ligeglad.

Og derfor får man ondt i ørerne af at høre på vores ledere. Og frem for alt får man indtryk af, at de ikke kan finde ud af at passe på os. De befinder sig i deres egne osteklokker, hvor det er langt vigtigere at kommunikere enighed og fælles fodslag end rent faktisk at stoppe problemet. Som en gruppe kirurger, der bryster sig af at være nået til enighed om at sætte et plaster på et lemlæstet skudoffer.

USA’s tidligere præsident Theodore Roosevelt sagde engang, at når man skulle håndtere internationale konflikter, så skal man ’tale sagte, men bære en stor kæp.’ EU’s ledere gør det modsatte.

De ævler om deres store sanktions- og konference-hammere, der ikke hjælper en fløjtende fis for de ukrainere, der i disse dage må se deres hjem bombet, land overfaldet og ledere jagtet. Alle ved, at det meget vel kan blive andre landes tur næste gang. Og når det sker, så får man på fornemmelsen, at vi skal høre på de samme hændervridende fordømmelser fra Europa igen.

Rusland bør ikke alene udelukkes fra internationale transaktioner, hvilket man har forsømt. 40 procent af Europas gas kommer fra Rusland, 20 procent af olien er russisk. Næsten halvdelen af Putins indtægter kommer fra energi-eksport. Gassen og olien skal blokeres. Samtidig kan Nato opmarchere i absurd stort tal i de baltiske lande.

Det er et sprog, Putin forhåbentlig forstår.