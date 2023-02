Den store kassefest

VI HAR SAGT det før: Selvom Mette Frederiksen og kompagni elsker at få det til at lyde sådan, så fattes nationen ikke penge. Men påstår regeringen det, kan den dele håndører ud og fremstå barmhjertig. Eksempelvis 5000 kr. i tilskud til ældrecheck, som finansministeren Wammen fredag brugte til at bryste sig af.

MEN NETOP SOM regeringen fredag trådte frem med sin inflationshjælp, blev det meddelt, at inflationen faldt for tredje måned i træk. Betalingsbalancens løbende poster landede i 2022 et overskud på omkring 350 milliarder kroner og statskassens overskud på 128 mia. kr. Det vil sige, at 'forretningen Danmark' i gennemsnit har tjent mere end 11.000 kroner i sekundet på økonomisk samkvem med udlandet sidste år, som en række økonomer gjorde opmærksom på i et indlæg i Politiken forleden.

Annonce:

DANMARKS udlandsformue ligger på godt 2100 milliarder kroner. Erhvervslivet skovler overskud ind. Der i det hele taget faldende gæld og stigende formuer i Danmark - undtaget som vanligt de laveste overførselsindkomster. De danske husholdningers samlede indestående ultimo 2022 lød på knap 1100 milliarder kroner - 46 milliarder mere end året før. Så vi gentager gerne: Vi bør ikke give politikerne flere penge. Ikke før de på bedre vis evner at anvende de mange, de allerede råder over.

'EN REGERING i arbejdstøjet', hedder regeringsgrundlaget. Ja tak, og hvornår begynder I, om man må spørge? For som bekendt er der ingen grænser for, hvor meget landets nye regering mener, vi andre skal arbejde. Og i stedet for at gøre noget ved det tilsandede sundhedsvæsen, en ældreomsorg, der svigter, jobcentre, der jagter dødssyge borgere, en ungepsykiatri, der har vendt de unge ryggen, har den nye regering nedsat et imponerende antal kommissioner og udvalg. Samt besluttet at danskerne skal ofre store bededag, så regeringen slipper for at finde penge andre steder til Forsvaret. I øvrigt en institution, hvor penge forsvinder hurtigere og på mere mystisk vis, end folk med et rigtigt arbejde forsvinder i Socialdemokratiet.

Annonce:

SÅ NÅR vi i dagens Ekstra Bladet spørger: 'Hvilken krise? Wammen holder kasse-fest', er det for at slå en pointe fast. Folk, der forarges over eksempelvis Mærsks 200 mia. kr. store overskud, bør blive ildsprudlende over Danmarks 'overnormale profit'.

CHEFØKONOM i Fagbevægelsens Hovedorganisation Sofie Holme Andersen udtaler i dagens avis: 'Statens økonomi er det, vi kalder 'overholdbar', hvis vi ser helt frem til år 2100. Den får altså flere penge ind, end den skal bruge.' Lige her tager hun så desværre fejl, er vi overbevist om. Midlerne skal nok blive væk i det offentliges bermudatrekant mellem Folketinget, forvaltningen og kommende Mette Frederiksen-regeringer.