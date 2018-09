’Den lille svindler’ kaldte Mogens Lykketoft ham i en tale. Hvilket egentlig var at regne som det, man på jævnt dansk kalder ’en sviner’.

Siden er det dog, som om statsminister Lars Løkke Rasmussen har gjort, hvad han kan for at leve op til karakteristikken. Senest ved at dele sig op i Statsminister-Lars og Privat-Lars.

Nu har Løkke så leveret endnu et bevis på egen uredelighed.

For en uge siden lancerede Løkke og Venstre en stor kampagne med helsidesannoncer i landets aviser. Her er venstreformanden fotograferet ude på hospitaler og i offentlige storkøkkener tilsat sloganet:

’75 mia. kr. ekstra til velfærd.’

Vælgerne får det indtryk, at Lars Løkke Rasmussen har været mand for i perioden fra 2001 til 2017 – hvor Venstre har haft statsministerkontoret i 13 af årene – at skaffe 75 mia. kr. ekstra til velfærd.

Det er mildest talt en tilsnigelse.

Tallet på de 75 milliarder kroner er såmænd sandt. Men i de to perioder, hvor Lars Løkke har haft rorpinden, blev velfærd sejlet agterud. Der blev sparet. Det viser en beregning fra tænketanken Kraka, som Berlingske i øvrigt har fået den liberale tænketank Cepos til at trykteste.

I Lars Løkke Rasmussens regeringsperioder fra 2009 til 2011 og fra 2015 til 2017 har der været en samlet negativ vækst i det offentlige forbrug på 1,7 mia. kr.

I Anders Fogh Rasmussens regeringstid steg det offentlige forbrug derimod med 67,1 milliarder, viser beregningen. Og under Helle Thorning-Schmidt fra 2011 til 2015 steg det offentlige forbrug med knap ti milliarder kroner.

Det indtryk, Lars Løkke giver vælgerne i sine annoncer og i en kampagne på de sociale medier, passer altså ikke. Når Løkke lader sig afbilde som den store velgører, er det et lille svindelnummer.

Lars Løkke Rasmussen vil hævde, at han da var med i Fogh-regeringen. Og at han ingen steder siger, at han alene har skaffet danskerne 75 mia. kr. mere til velfærd. Sikkert med den selvsamme fornærmelse, han opbød, da Folketinget blandede sig i Privat-Lars, fordi man ville vide, hvad statsministeren foretog sig med kvotekonger.

Hverken statsminister Lars Løkke Rasmussen eller denne leder skal afgøre, hvad der er op og ned. Og for den sags skyld heller ikke Mogens Lykketoft.

Det skal vælgerne. Det forudsætter dog, at de er oplyst om sagens rette sammenhæng. Hvilket aldrig har været Løkkes vandmærke.