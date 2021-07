Den ufrivillige komiker

Det har foreløbigt taget otte år. Det har kostet milliarder af kroner. Og det nye system til at få offentlige ejendomsvurderinger på plads er fortsat ikke oppe at køre.

Nu får danskerne så at vide, at tre ud af ti af de nye digitale vurderinger vil ramme forkert i forhold til boligens reelle værdi. Det oplyser Skatteministeriet selv ifølge avisen Børsen.

Ministeriet meddeler, at en halv million boliger vil blive vurderet mere end 20 procent forkert.

’Vurderingerne er allerede forsinket seks gange, og boligskattereformen, der hviler på skuldrene af vurderingerne, er foreløbig udskudt fra 2021 til 2024,’ som Børsen skriver.

Det er absurd. Og ret beset burde hele systemet skrottes. Al boligbeskatning burde lægges om. Den eneste troværdige værdiangivelse af enhver bolig er selvsagt den, boligen handles til. Så hvorfor har man ikke for længst indført boligskat baseret på boligers handelsværdi?

Det vil for det første løsrive beskatningen fra den tåbelige opdeling med beskatning af ejendom såvel som af grunden, ejendommen ligger på – den såkaldte grundskyld.

Det vil dertil frisætte boligbeskatningen fra den helvedeslabyrint af it-systemer og -konsulenter med mere, der i årevis har kostet det offentlige fyrstelige summer. Faktisk så store summer, at man tænker, at ingen, der lever af, at ejendomsvurderingerne sejler, kan have en reel interesse i at bringe dem i havn.

Men vigtigst af alt vil det give et langt mere åbent og gennemsigtigt system, der uden at koste ret meget vil kunne anvendes og forstås af skatteborgerne selv.

Skatteminister Morten Bødskov (S) ved godt, at han står med en tabersag. Og han aner selvsagt, at det er meget problematisk, at en masse danskere – selv efter otte års granskning og tilløb – vil modtage forkerte vurderinger. Så skatteministeren lover nu, at der vil komme en manuel kontrol af mange vurderinger, og det forventes at øge træfsikkerheden.

Vi ved ikke, om vi skal grine eller græde. Staten bruger milliarder på at digitalisere noget, der så alligevel skal kontrolleres manuelt. Morten Bødskov er blevet en ufrivillig komiker.

Hvor godt at vide, at man allerede nu er klar over, at der skal sidde nogle mennesker og kontrollere systemet. Tør man håbe på, at de glemmer at tænde det en dag, hvorefter man konkluderer, at det går måske bedre uden?