HVAD ER en ’seksuel krænkelse’? Det er det afgørende spørgsmål i sexisme-sagen hos de radikale. Og det fremgår ikke. Ud over en hånd på Lotte Rods lår for ti år siden ved vi ikke, hvad Morten Østergaard har gjort.

MANDAG AFTEN skrev medlem af Folketinget for Radikale Venstre Katrine Robsøe, at hun er en af i alt tre kvinder – ud over Lotte Rod – som den detroniserede partileder Morten Østergaard har krænket.

’Det er med tårer i øjnene, at jeg desværre føler mig tvunget til at lave dette opslag,’ lød det på Facebook.

ROBSØE VAR angiveligt ’tvunget’, fordi et medie havde henvendt sig, fremgik det af tråden. Det konstituerer åbenbart tvang. Hvilket kan undre.

Krænkelsen af Robsøe fandt sted i 2015. Året efter skrev hun: ’Har i dag været på roadtrip med denne dejlige mand i regions- og storkredsmøde for Radikale Venstre.’ Ledsaget af en storsmilende selfie af hende og Østergaard.

VAR DENNE opdatering på skrømt? Mente Robsøe det i virkeligheden ikke og følte sig tvunget til opdateringen allerede året efter, partilederen krænkede hende? Er det forbudt at spørge om dette?

Morten Østergaard har meldt sig syg, selvom han måske ikke er det. Det forholder sig omvendt med partiet. Den nye leder kom straks med en friskmelding, selvom partiet ikke forekommer helt rask lige nu.

SPØRGSMÅLENE hober sig op. Ikke mindst til den nye leder, Sofie Carsten Nielsen, hvis løbende redegørelser om, hvornår hun vidste hvad, ikke hænger sammen. At hun – trods sin viden om Østergaard – fremturede i to uger om uhyrligheder i krænkelses-Danmark sammen med ham, før masken faldt, borger heller ikke ligefrem for en ny og helt ubesmittet ledelse.

NATURLIGVIS MÅTTE Morten Østergaard gå af. Men det er normalt vinderen, der definerer historien. Sofie Carsten Nielsen står på trods heraf med et vakkelvornt lederskab. Positioneringerne i den magtkamp, der foregår i partiet, er interessante. Ligeså er anvendelsen af ordet ’krænkelse’.

Vi har et eksempel på, hvad Radikale Venstre ikke synes er en krænkelse. Morten Østergaards hånd på Lotte Rods lår for ti år siden var åbenbart ikke problemet, har partiet gentaget i uendelighed. Det var håndteringen, ikke hånden. Hvad resten af sagerne så handler om, må vi gætte os til.

MAN SIGER, at dansk politik drives af kompromiser. Men det var, før de radikales kønsdrift brød hinden til virkeligheden.