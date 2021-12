... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Der bør fyres folk i sundhedsvæsnet. Det er den korte version. Men den blotte ordlyd af dette faktum giver politikere nervøse trækninger. Det får dem til at slå tre kors for brystet. Alle i systemet ved dog, det er nødvendigt. Statsministeren har tilmed lovet det.

I den forgangne uge bekendte Carsten Larsen, tidligere djøffer i sundhedsvæsnet, i et indlæg i Politiken, at man godt kunne have afskediget ham og ’minimum 25 procent’ af hans akademiske kolleger.’ Og som han begrundede i indlægget i anledning af den igangværende krise på hospitalerne med bl.a. sygeplejerskernes strejker: ’Vi blev flere og flere, alt imens lægerne, sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenterne, lægesekretærerne og portørerne råbte stadigt højere og mere desperat op om de forhold, de arbejdede under.’

Sundhedsvæsnet bugner således af forvaltere, der bullshitter hinanden i rundkredse. Lige præcis dette var det allervigtigste i Mette Frederiksens første åbningstale i Folketinget i 2019. Der skal gøres op med ’pseudoarbejde’ i det offentlige, proklamerede statsministeren.

Som skrevet her på pladsen dengang: ’Kære Mette, du er ikke den første, der siger det. Men vi holder øje med, at du bliver den sidste. For nødvendigheden er indlysende: De kolde hænders parade suger livet ud af årerne på velfærdssamfundets krop. Ved slutningen af 2016 var der eksempelvis 27 procent flere ansatte i regionerne end ti år før. På grund af en fordobling af antallet af akademikere med administrative opgaver.’

Hvordan synes Mette Frederiksen selv, det går?

Som man i den forgangne uge kunne læse i Berlingske i et andet kritisk indlæg af en overlæge Jes Olesen, der kritiserede såvel dokumentations-juntaen som de spildte milliarder på bl.a. håbløse it-systemer: ’For 20 år siden kunne en læge se 20 patienter på en formiddag – i dag tager det en hel dag at se fem patienter.’ Og som overlægen opfordrede: ’Hele systemet skal finkæmmes, og alle de personer, der ikke direkte bidrager til diagnostik og behandling, skal forsvare deres position. Mindst 2/3 af den type stillinger skal nedlægges.’

Så ja, der bør fyres folk i sundhedsvæsnet. Helst rigtig mange. Det er den korte version. Det er også den lange. Det er faktisk den eneste antagelige version.