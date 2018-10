I en uge har vi her på Ekstra Bladet fulgt i sporet på Britta. Kvinden, der efter alt at dømme lænsede socialstyrelsen for 111 millioner kr.

En enkelt fejl er til at forstå, men i Brittas tilfælde savnede ingen pengene i 16 år. Og vi taler ikke om femører, men 111 millioner kroner, som skulle være gået til socialt udsatte.

I sig selv er det en skandale af historiske dimensioner, men den største skandale af alle er, at det politiske flertal tilsyneladende ikke har tænkt sig at lave systemet om.

Lige nu har man ganske vist stoppet udbetalingerne til foreninger og projekter, der modtager penge fra de såkaldte satspuljer. Og der skal også nok komme mere kontrol, men selve satspulje systemet fortsætter. Kun Dansk Folkepartis Peter Skaarup og Liberal Alliances Laura Lindahl siger, de vil nedlægge satspuljerne. Alle andre er tavse som graven: Venstre, Socialdemokraterne, Konservative, Radikale, SF.

Satspuljesystemet er en smuk tanke, hvor man støtter konkrete projekter, der hjælper mennesker, som er socialt udsatte.

Men i praksis er det blevet politikernes eget julemandsshow. Satspuljerne fodrer nepotisme og kortsigtede løsninger. Ingen ved rigtigt, om pengene hjælper, eller om de rent faktisk bliver brugt og af hvem. Derfor har Rigsrevisionen også i årevis kritiseret systemet i rapport efter rapport.

Hvem husker ikke, da daværende Socialminister Annette Vilhelmsen fra SF i 2013 tilfældigt mødte Lisbeth Zornig i Odense og pludselig sagde: ’Der er en million til dig’.

Det kan man da ikke, tænker du måske, kære læser. Jo det kan man godt. Satspuljepengene er nemlig politikernes egen gavebod.

Men vi bør ikke i det her land være styret af, hvem politikerne tilfældigvis møder og synes om. Vi må have objektive kriterier for uddelingen af skatteydernes penge. Alt andet er en bananstat værdigt. Og selv ikke det gode formål kan opveje dette.

Med Brittas omvendte Robin Hood, hvor hun tog fra de fattige og gav diamanter og luksus til sig selv, har politikerne fået alle tiders undskyldning for et anstændigt exit. Det er pinligt, hvis ikke de benytter sig af den.