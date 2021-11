Corona-mareridtet er tilbage i vores kollektive bevidsthed. Vi troede ellers lige. Men nu kører bussen igen med et smittetal, der bare stiger og stiger.

Én ting er, at det er forbandet irriterende, at coronavirussen på nu snart tredje år sætter dagsordenen for vores liv. Men det er selvfølgelig en frustration, man ikke kan bruge til så forfærdelig meget.

Værre er det, at der er noget, der ikke stemmer.

Tag nu det seneste krav om coronapas, der jo som bekendt er grønt, så længe man bare er vaccineret. Men hvordan kan det egentlig være, at en vaccination kan være adgangsbillet til alt, når man nu ved, at vaccinerede både bliver smittet i stort tal og faktisk også – nok så alarmerende – giver smitten videre?

Ganske vist har ikke-vaccinerede en væsentlig større risiko end dem, der er blevet vaccineret, som også bliver mindre syge. Men der er dog stadig mange indlagte på intensiv, og mon sygeplejerskerne er klar til at løbe lige så hurtigt som sidst, efter at Mette Frederiksen har pisset dem af?

Tallene viser, at hele 38.000 vaccinerede danskere har været smittet. Det tal omfatter selvsagt kun dem, der er blevet testet. Man må antage, at der er et kæmpe mørketal.

Derfor forekommer det vanvittigt, at man i fredags fyldte Parken med næsten 40.000 fodboldtilskuere, der alene skulle dokumentere, at de var vaccineret. Hvilken reel tryghed gav det egentlig, når de samtidig kunne være smittet?

Myndighederne går påfaldende stille med dørene, når det handler om at fortælle, hvor nemt det er at blive smittet til trods for indtil flere vaccinestik. Det var ikke just, hvad vi fik at vide, da vaccinerne i sin tid blev introduceret.

Forstå os ret: Der er rigtig mange gode grunde til at lade sig vaccinere. Og umiddelbart virker det dumt ikke at gøre det. Undertegnede har således taget de to første stik og agter bestemt også at sige ja til det tredje.

Men det er en beslutning, som den enkelte skal træffe selv på et oplyst grundlag – ikke baseret på manipulation og vaccine-skønmaleri fra myndighedernes side.

Motivet til de påfaldende mange fortielser synes oplagt: Hvis det åbent erkendes, at vaccinen ikke effektivt forhindrer smitte, så vil mange givetvis afstå fra at blive vaccineret.

Derfor er planen tilsyneladende: Gør det så besværligt som muligt at være ikke-vaccineret – og lad til gengæld en vaccine åbne alle døre.

Naturligvis er det en balance. Ingen ønsker massive nedlukninger udløst af en sygdom, der for langt, langt de fleste er fuldstændig harmløs.

Derfor er det faktisk rosværdigt, at regeringen griber sagen mere roligt an i denne omgang. For hvad hjælper det at sætte effektivt ind mod al corona-smitte, hvis prisen er alt for høj – altså der, hvor kuren bliver værre end sygdommen?

Her kommer så den logiske brist. For hvis denne fornuftige proportionalitets-overvejelse er relevant nu – hvorfor var den det så ikke for i forbindelse med epidemiens første faser sidste år, da Mette Frederiksen salvelsesfuldt erklærede, at ’et dødsfald er ét for meget’?

Prisen for det betaler vi stadig af på i form af en påfaldende overdødelighed i forhold til langt mere alvorlige sygdomme end corona – for ikke at tale om det psykiske efterslæb, som vi kommer til at trækkes med i mange år fremover.

Nu er stemningen omkring pandemien helt anderledes. Danskerne frygter ikke længere en ny udgave af Den Sorte Pest. Den forandring i folkestemningen har regeringen lugtet. Mette Frederiksen tør simpelthen ikke byde vælgerne de samme restriktioner sidst.

Altså: Hvad vil folk have, og hvad vil de ikke have? Den slags kendes også under betegnelsen ’politik’, og lur os om ikke de overvejelser – i lige så høj grad som det højt besungne hensyn til folkesundheden – har ligget bag regeringens beslutninger hele vejen gennem forløbet.

Men hvis de drakoniske tiltag var nødvendige sidst (vi var nogle, der betvivlede det) – hvorfor er de det så egentlig ikke også nu?

Regeringen skylder os en rigtig god forklaring.