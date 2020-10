NÅR METTE FREDERIKSEN i morgen holder sin åbningstale i Folketinget, vil regeringens tre støttepartier følge med skærpet opmærksomhed, hvad statsministeren har at byde på med hensyn til den grønne omstilling.

FOR BÅDE RADIKALE VENSTRE, SF og Enhedslisten er dybt frustrerede over de udspil, som regeringen hidtil har lagt på bordet.

De frygter, at Socialdemokratiet er på vej væk fra målsætningen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent frem mod 2030.

OG DET ER FORSTÅELIGT. Mette Frederiksen var for nylig fremme med udtalelser, der skal dæmpe klima-forventningerne.

– Vi skal turde tro på, at teknologien er med til at finde svarene for os, lød det.

FINANSMINISTER Nicolai Wammen har ligeledes lempet trykket på den grønne speeder ved at gøre sig til talsmand for, at CO2-reduktioner kan hentes billigere hjem ved at vente til om nogle år, når teknologiske løsninger forhåbentligt gør klima-investeringer billigere.

DERFOR HAR regeringen nu spillet ud med, at kvælstofreduktionen i 2025 kun skal være på 43 procent – altså langt fra Klimarådets anbefaling på 50-54 procent. Og at man kun vil satse på 500.000 elbiler i 2030, hvor rådet foreslår 750.000.

DET HAR FÅET ikke mindst den radikale Morten Østergaard til at klatre højt op i træet med trusler om at stemme imod finansloven.

SF’s Pia Olsen Dyhr følger trop ved at betegne regeringens klimapolitik som ’hamrende useriøs’ og kalder det hovedrystende, at den placerer sig mere defensivt end industrien og danskerne i al almindelighed.

REGERINGENS situation minder om dengang, Helle Thorning som statsminister udtalte de berømte ord ’der kommer en god løsning i morgen’, da hun fejede et krav fra regeringspartneren SF af bordet.

FOR METTE FREDERIKSEN kan klima-spørgsmålet hurtigt udvikle sig alvorligt. De færreste tror på et folketingsvalg i utide, men indfrier hun ikke vælgernes forventninger på klimaområdet, vil regeringens troværdighed slå store revner.

EN AMBITIØS indsats over for de store klima-spørgsmål et et svendestykke for Mette Frederiksen, som er ved at overskygge dilemmaet med at sende Arne på tidlig pension.