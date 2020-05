JEG HAR FØR skrevet, at der bør fyres folk i den offentlige sektor. Det var ikke populært.

SÅ LAD MIG gentage: Der skal fyres folk i den offentlige sektor. Eller rettere: En del behøver ikke komme tilbage fra corona-karantæne.

JEG BLEV MINDET om dette ved at læse et indlæg i dagbladet Information fra en sygeplejerske på en intensivafdeling i Region Hovedstaden:

’I DE OTTE ÅR, jeg har været sygeplejerske, har jeg faktisk aldrig oplevet sygehusvæsenet fungere som så velsmurt en maskine,’ skriver sygeplejerske Casper Jensen.

HAN FREMHÆVER, at man omorganiserede alt på ingen tid og blev ’klar til corona’, selvom ’udviklingskonsulenterne var sendt hjem’.

ANTALLET AF administrativt ansatte i det danske sundhedsvæsen er steget betragteligt gennem mange år. Mens sygeplejersker og læger fra frontlinjen har undret sig. De læses og påskrives, at den konstante tilgang af forvaltere er nødvendig i et moderne sygehusvæsen.

’HVIS VI SKAL TRO denne forklaring, må den logiske konsekvens være, at når størstedelen af disse ansatte er sendt hjem under coronakrisen, burde driften af sygehusvæsenet være kollapset fuldstændigt. Det er sjovt nok ikke tilfældet. Tværtimod,’ skriver Casper Jensen.

REGION HOVEDSTADEN har oplyst, at størstedelen af de cirka 3.100 ansatte i regionens koncerncentre er sendt hjem, da de ikke varetager ’kritiske funktioner’.

SELV HVIS MAN fremfører, at der skal en vis administration til, så er fraværet af strategimøder, powerpoint-præsentationer og dokumentationskrav tydeligvis god medicin for et hospital.

DET ER DEN melding, Casper Jensen kommer med. Han gør det fra hjertekammeret af en af de største skandaler i det danske sundhedsvæsen de seneste år: Region Hovedstaden med den såkaldte Sundhedsplatform. Et umuligt it-system, som udviklingskonsulenter og bureaukrater har belemret læger og sygeplejersker med.

I EFTERÅRET kom det frem, at Region Hovedstaden ville have råd til at ansætte 770 sygeplejersker mere, hvis ikke regionen skulle betale ekstraordinært høje udgifter til Sundhedsplatformen og andre it-systemer.

METTE FREDERIKSEN har lovet at spare tre milliarder kroner på brug af konsulenter i det offentlige. Ser man på Region Hovedstaden, må man spørge: Hvorfor stoppe ved konsulenter?