DA STATSMINISTER Lars Løkke i tirsdags udskrev valget, lød hans budskab, at han ønskede en fortsættelse af den borgerlige regering.

Sådan cirka et døgn efter sprængte han regeringssamarbejdet til atomer med sit velfærdsløfte, der lægger sig klos op ad Mette Frederiksens

ambitioner.

Et løfte, der indebærer, at der frem mod 2025 vil blive brugt 69 milliarder kr. ekstra til flere pædagoger, flere sygeplejersker, mere politi, mere ældrepleje og mere sundhed.

DESPERADOEN Løkke har indset, at VLAK-regeringen er yt, og at han derfor ikke behøver at tage særlige hensyn til Anders Samuelsen og Søren

Pape i valgkampen.

Nu gælder det udelukkende om at sikre Venstre et pænt valg og om at forblive venner med Dansk Folkeparti – og så ellers håbe på et mirakel.

FORBLØFFELSEN var da også til at tage og føle på hos Pape og hos LA-bossen, der mener, at Løkke nu har gjort knæfald for Socialdemokratiet.

Begge partier går nemlig til valg på at nulstille

– eller skære ned på – udgifterne til den offentlige sektor. Og begge partier lover skattelettelser.

BORGERLIGE MEDIER skjuler heller ikke frustrationerne. F.eks. skriver Berlingske i lederen:

’En absurd situation for borgerlige vælgere og for de to andre regeringspartier.

Løkke ofrer desværre den centrale økonomiske politik. Hvilket gør valgkampen ubehageligt perspektivløs for den borgerlige vælger.’

VI VIL IKKE KALDE Lars Løkke for utilregnelig, men det virker mildest talt besynderligt, at han ikke har nævnt velfærdsløftet med et eneste ord i sin fire år lange embedsperiode, men først kommer med det fem minutter inde i valgkampen.

Statsministeren har også fået uafhængige økonomer på nakken.

De mener, han fifler med tallene, når han lover, at der er råd til at afsætte 69 milliarder kr. ekstra til velfærden. Det reelle tal er snarere 20,5 milliarder, påstår de.

DET SVAREDE Løkke på i DR:

’Jeg tror ikke, at folk er ret optaget af det, ud over nogle økonomer. Som privatperson må jeg sige: 69 milliarder eller 20,45 milliarder, det er mange penge begge dele. Helt ærligt.’

HELT ÆRLIGT: Har Løkke afgivet velfærdsløftet som privat-Lars eller som statsminister-Lars?