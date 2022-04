DET ÅBNE SVERIGE

I MANGE ÅR påstod et stort antal danskere, at Sverige var længere fremme end Danmark, når det gjaldt udlændingepolitikken. Herunder særligt integrationspolitikken.

I påskedagene har alle set, at det ikke er sandt.

Eller som regionspolitichef for det sydlige Sverige, Carina Persson, udtrykte det direkte til voldsmændene søndag, efter de omfattende sammenstød med indvandrere i forbindelse med Paludan-demoer:

– I har udsat både borgere, politi og redningstjenester for en alvorlig fare.

POLITICHEFEN advarede derpå om et samfund, ’ingen af os ønsker at leve i.’

’De åbne hjerters politik’, som den borgerlige Frederik Reinfeldt for få år siden benævnte EU’s mest generøse asylpolitik, er i de senere år blotlagt som en godtroende og omkostningskrævende fejltagelse.

Et ekstremistisk, lovreligiøst og voldeligt islam er ude af kontrol. Det samme er et kriminelt og bandeinficeret svensk parallelsamfund. Og det synes umuligt at skelne, hvor det ene begynder, og det andet hører op.

OPTØJERNE I SVERIGE bestod af flere dages uroligheder i forbindelse med Rasmus Paludans demonstrationer i forskellige svenske byer. Han mødte dog ikke op i Norrköping og Linköping søndag for at brænde Koraner af. Alligevel blev tre såret af varselsskud fra politiet.

Paludan ernærer sig ikke af den tilslutning, han kan mønstre for sin sag, men af den opstandelse han kan opbyde med den. Og i Sverige behøver han end ikke vise sig for at overtage sendefladen i prime time.

DER ER MANGE gode grunde til at opponere mod Rasmus Paludan. Han taler for noget, der ligner etnisk udrensning. Hans generaliseringer af muslimer er menneskefjendske og dybt forkastelige. Men hvis man i sin protest pludselig udstiller egen forrykthed snarere end hans, har man tabt. Så har man afsløret sig selv som en trussel og ikke ham.

Det er der, Sverige står nu. Og dette er et fremskridt i forhold til før.

DEN NETOP afgåede svenske statsminister Stefan Löfven hævdede kort inden sin afgang, at kultur og etnicitet intet havde at gøre med den overvældende mængde af kriminalitet og vold, der løber gennem Sverige i disse år. Han påstod, at ingen kunne forudsige, hvad der i disse år kommer fra Sveriges ghettoer.

Det var løgn. Ingen lyttede imidlertid, hvilket er noget andet. Under alle omstændigheder ved alle det nu, og man kan forhåbentlig gøre noget ved det.